В Башкирии на трассе М5 решили построить придорожный комплекс за 150 миллионов рублей

На сегодняшний день данный перечень включает в себя более 20 инвестпроектов, суммарный объем инвестиций в которые превышает 3 миллиарда рублей. Конкретно в комплекс у деревни Самохваловка запланировано вложить 150 миллионов рублей, предполагается, что сам проект будет реализован в 2022-2023 годах.