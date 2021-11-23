В Башкирии на трассе М5 решили построить придорожный комплекс за 150 миллионов рублей

Примечательно, что будущий многофункциональный комплекс, который включит в себя кафе, магазин, станцию техобслуживания, две автомойки, для легковых и грузовых автомобилей, да еще и логистический центр, вошел в перечень приоритетных. В список приоритетных проектов будущий комплекс включило Минэкономразвития Башкирии, сообщает пресс-служба правительства.
На сегодняшний день данный перечень включает в себя более 20 инвестпроектов, суммарный объем инвестиций в которые превышает 3 миллиарда рублей. Конкретно в комплекс у деревни Самохваловка запланировано вложить 150 миллионов рублей, предполагается, что сам проект будет реализован в 2022-2023 годах.