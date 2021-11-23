В Башкирии на создание индустриальных парков потратят свыше 3 миллиардов рублей

В Башкирии к 2024 году планируется создать 50 индустриальных парков и субсидировать управляющие компании, чтобы модернизировать их инфраструктуру. На данный момент уже завершается строительство агропарка «Центр агротехнологий» и индустриальных парков «Уфимский» и «Нижегородский». Об этом сообщили в региональном минпроме.