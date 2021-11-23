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В Башкирии на создание индустриальных парков потратят свыше 3 миллиардов рублей

23 ноября 2021, 04:21
Фото: 1mediainvest.ru
К 2024 году в Башкирии появятся свыше 50 новых технопарков. В регионе появятся 20 новых резидентов и 3 тысячи рабочих мест.

В Башкирии к 2024 году планируется создать 50 индустриальных парков и субсидировать управляющие компании, чтобы модернизировать их инфраструктуру. На данный момент уже завершается строительство агропарка «Центр агротехнологий» и индустриальных парков «Уфимский» и «Нижегородский». Об этом сообщили в региональном минпроме.

На объекты привлечено уже 776,6 миллиона рублей из федерального бюджета, что позволяет создать три тысячи рабочих мест и разместить около 20 новых резидентов.

В региональном минпроме также перечислили территории, у которых есть все шансы стать технопарками. На данный момент на базе Туймазинского завода автобетоновозов планируется создать современный промышленный технопарк для производства прицепной техники, а на территории Иглинского весового завода готовится парк «Машиностроитель».

В ведомстве также сообщили, что на данный момент Башкирия располагает 11 индустриальными и 18 технологическими парками. Там работают 26,6 тысячи специалистов, а общий объем инвестиций составляет 44 миллиарда рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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