В Башкирии на создание индустриальных парков потратят свыше 3 миллиардов рублей

В Башкирии к 2024 году планируется создать 50 индустриальных парков и субсидировать управляющие компании, чтобы модернизировать их инфраструктуру. На данный момент уже завершается строительство агропарка «Центр агротехнологий» и индустриальных парков «Уфимский» и «Нижегородский». Об этом сообщили в региональном минпроме.
На объекты привлечено уже 776,6 миллиона рублей из федерального бюджета, что позволяет создать три тысячи рабочих мест и разместить около 20 новых резидентов.
В региональном минпроме также перечислили территории, у которых есть все шансы стать технопарками. На данный момент на базе Туймазинского завода автобетоновозов планируется создать современный промышленный технопарк для производства прицепной техники, а на территории Иглинского весового завода готовится парк «Машиностроитель».
В ведомстве также сообщили, что на данный момент Башкирия располагает 11 индустриальными и 18 технологическими парками. Там работают 26,6 тысячи специалистов, а общий объем инвестиций составляет 44 миллиарда рублей.