Учителей и школьников предложили готовить к нападениям в школах

Как сообщает iz.ru, в правительственной комиссии по профилактике правонарушений обеспокоились громкими преступлениями в образовательных организациях. В связи с этим они рекомендовали профильным министерствам провести тренировки учителей и учеников на случай проникновения в школу злоумышленников.
Также в комиссии заявили о необходимости создания учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением от 100 тысяч человек до конца следующего года.
Члены комиссии добавили, что у российской молодежи извне формируется культура демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом.