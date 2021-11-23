Учителей и школьников предложили готовить к нападениям в школах

Как сообщает iz.ru, в правительственной комиссии по профилактике правонарушений обеспокоились громкими преступлениями в образовательных организациях. В связи с этим они рекомендовали профильным министерствам провести тренировки учителей и учеников на случай проникновения в школу злоумышленников.