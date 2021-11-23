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Учителей и школьников предложили готовить к нападениям в школах

23 ноября 2021, 12:24
Фото: pixabay.com
В России рекомендовали ответственным ведомствам проводить практические тренировки педагогов и учащихся на случай нападения на учебные заведения.

Как сообщает iz.ru, в правительственной комиссии по профилактике правонарушений обеспокоились громкими преступлениями в образовательных организациях. В связи с этим они рекомендовали профильным министерствам провести тренировки учителей и учеников на случай проникновения в школу злоумышленников.

Также в комиссии заявили о необходимости создания учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением от 100 тысяч человек до конца следующего года.

Члены комиссии добавили, что у российской молодежи извне формируется культура демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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