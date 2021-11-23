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Прокуратура Башкирии выявила коррупционное нарушение в работе отдела ЗАГС

23 ноября 2021, 03:52
Фото: 1mediainvest.ru
Директор отдела ЗАГС по Бураевскому району заключила срочный трудовой договор без аукциона. Чиновницу наказали дисциплинарным выговор.

В ноябре прошлого года Государственное юридическое бюро РБ без аукциона заключило с жительницей срочный трудовой договор на оказание услуг по переводу актовых записей с латинского языка на русский. Общая сумма оплаты труда составила свыше 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что содействие в заключении договора оказала начальница отдела ЗАГС, которая приняла выполненную работу и отчиталась о ее результатах. Чиновница также не уведомила о наличии личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей.

Начальница отдела ЗАГС была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а директор юридического бюро привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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