Прокуратура Башкирии выявила коррупционное нарушение в работе отдела ЗАГС

В ноябре прошлого года Государственное юридическое бюро РБ без аукциона заключило с жительницей срочный трудовой договор на оказание услуг по переводу актовых записей с латинского языка на русский. Общая сумма оплаты труда составила свыше 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.