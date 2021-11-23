Прокуратура Башкирии выявила коррупционное нарушение в работе отдела ЗАГС

В ноябре прошлого года Государственное юридическое бюро РБ без аукциона заключило с жительницей срочный трудовой договор на оказание услуг по переводу актовых записей с латинского языка на русский. Общая сумма оплаты труда составила свыше 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что содействие в заключении договора оказала начальница отдела ЗАГС, которая приняла выполненную работу и отчиталась о ее результатах. Чиновница также не уведомила о наличии личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей.
Начальница отдела ЗАГС была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а директор юридического бюро привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.