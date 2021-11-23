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Posted 23 ноября 2021, 12:38

Published 23 ноября 2021, 12:38

Modified 17 октября 2022, 22:10

Updated 17 октября 2022, 22:10

От 5,9% годовых: Сбер снижает ставки по потребкредитам в преддверии Нового года

23 ноября 2021, 12:38
Специальные условия по оформлению потребительских кредитов начинают действовать в СберБанке в преддверии новогодних праздников.

Во-первых, по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, в рамках новогодней акции устанавливается специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ специальная ставка будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц (после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка).

Во- вторых, снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции «Зелёный день», и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться наши продуктам даже после окончания праздников.»

Подробнее о новом предложении СберБанка, которое будет действительно до 31 января 2022 года, — на его сайте.

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#Татьяна Майорова,#Экономика#Новости#Банк
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