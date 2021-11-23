Около 300 человек задерживают в тюменском аэропорту около 14 часов

Одна из пассажирок рассказала, что люди не получили даже воды от персонала. Директор турагентства Hottourtmn Андрей Каримов заявил, что его клиенты забронировали тур на рейс AZUR air еще 17 ноября. Планировалось, что самолет вылетит в 08:10 по местному времени. Однако рейс переносят уже во второй раз за день.