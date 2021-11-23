Около 300 человек задерживают в тюменском аэропорту около 14 часов

По информации 360tv.ru, около 300 человек ожидают своего вылета. При этом сотрудники аэропорта не могут объяснить причину задержки самолета.
Одна из пассажирок рассказала, что люди не получили даже воды от персонала. Директор турагентства Hottourtmn Андрей Каримов заявил, что его клиенты забронировали тур на рейс AZUR air еще 17 ноября. Планировалось, что самолет вылетит в 08:10 по местному времени. Однако рейс переносят уже во второй раз за день.
Позже он заявил, что жители города вернулись домой, а иногородним предоставили гостиницы. Компания AZUR air в свою очередь ссобщила, что все люди полетят на резервном судне, которое уже прибыло в Тюмень. Также они принесли извинения за предоставленные неудобства.