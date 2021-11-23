Минздрав Башкирии объяснил, какие пациенты с COVID-19 подлежат госпитализации

Также в стационар отправляют пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проживают в общежитии или в многонаселенной квартире с пожилыми людьми старше 65 лет и лицами с сердечно-сосудистыми, бронхелегочными и эндокринными заболеваниями.