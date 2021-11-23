Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта

Мэр Уфы отметил, что антиковидным инспекторам необходимо выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта.
Ранее власти говорили о том, что введут допуск в общественный транспорт по QR-коду в случае, если эту практику примут на федеральном уровне.
Напомним, в Татарстане с понедельника воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии QR-кода, справке о перенесенном коронавирусе или медотводе. За первые сутки действия ограничений из общественного транспорта высадили более 700 человек, а цены на такси взлетели в несколько раз.