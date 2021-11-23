mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта

23 ноября 2021, 05:48
Фото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков отметил, что в Татарстане такая практика введена, однако в Башкортостане обязательных проверок пока нет.

Мэр Уфы отметил, что антиковидным инспекторам необходимо выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта.

Ранее власти говорили о том, что введут допуск в общественный транспорт по QR-коду в случае, если эту практику примут на федеральном уровне.

Напомним, в Татарстане с понедельника воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии QR-кода, справке о перенесенном коронавирусе или медотводе. За первые сутки действия ограничений из общественного транспорта высадили более 700 человек, а цены на такси взлетели в несколько раз.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48