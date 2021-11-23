Мебельный маркетплейс «Парус»: всё, что вы хотите знать о покупке мебели по интернету

Покупка на мебельном маркетплейсе «Парус» — это, прежде всего, возможность дистанционно выбрать товар из мебельных каталогов сотен производителей России и мира, в которые включены десятки тысяч предложений, в том числе и те, которые не представлены на выставках в МЦ. Кстати, удобством как маркетплейса, так и мебельного центра является сбалансированность категорий товаров. Наполнение товаром идёт постоянно и, если чего-то нет сейчас, что называется, зайдите через неделю, и, возможно, нужная Вам мебель уже будет.