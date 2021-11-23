Мебельный маркетплейс «Парус»: всё, что вы хотите знать о покупке мебели по интернету

Posted 23 ноября 2021, 05:00
Published 23 ноября 2021, 05:00
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Предыдущая публикация о мебельном центре «Парус» и его маркетплейсе, помогающем купить мебель по интернету, судя по откликам читателей, вызвала большой интерес.
Напомним, технический запуск мебельного маркетплейса «Парус» прошел в середине октября, а официальный релиз этой торговой интернет-площадки состоялся в начале ноября. Несмотря на небольшой срок работы, услугами маркетплейса уже смогли воспользоваться более 10 тысяч человек. Виртуальный каталог ежедневно пополняется новыми товарными позициями и категориями: диваны, кровати, кухни, матрасы, столы, шкафы, мебель для детских комнат и многое другое.
В адрес нашей редакции поступили вопросы, касающиеся деятельности мебельного маркетплейса «Парус». Мы попросили руководителя МЦ «Парус» Марата Тимуровича Сахапова ответить на 15 основных вопросов.
1. В чем преимущества специализированного мебельного маркетплейса «Парус» перед другими интернет-магазинами?
2. Вся ли мебель, имеющаяся в продаже в МЦ «Парус», представлена на маркетплейсе? Или возможности маркетплейса шире, чем возможности реальной торговой точки?
Покупка на мебельном маркетплейсе «Парус» — это, прежде всего, возможность дистанционно выбрать товар из мебельных каталогов сотен производителей России и мира, в которые включены десятки тысяч предложений, в том числе и те, которые не представлены на выставках в МЦ. Кстати, удобством как маркетплейса, так и мебельного центра является сбалансированность категорий товаров. Наполнение товаром идёт постоянно и, если чего-то нет сейчас, что называется, зайдите через неделю, и, возможно, нужная Вам мебель уже будет.
3. Что значит «гибридная продажа» на мебельном маркетплейсе «Парус»? Насколько эта услуга востребована?
4. Можно ли при посещении мебельного центра «Парус» офлайн попросить «отложить» понравившуюся мебель на время, чтобы потом показать её своим близким, посоветоваться с ними и в случае их согласия купить?
5. Каковы правила отбора производителей, представленных на торговой площадке МЦ «Парус», в реале и на маркетплейсе? Какие требования к ним предъявляются?
6. Все ли товары имеют сертификаты качества? Можно ли с ними ознакомиться дистанционно?
7. Есть ли гарантия, что на маркетплейсе «Парус» покупатель не нарвётся на мошенников?
Мебельный маркетплейс «Парус» гарантирует безопасность покупок, отвечая за то, что на его маркетплейсе размещен ассортимент только реальных, существующих фактически, мебельных салонов, проверенных поставщиков и зарекомендовавших себя брендов, чьи выставочные площадки расположены на территории мебельного центра. Встретить недобросовестных продавцов и мошенников здесь просто невозможно. Сохранность и безопасность Ваших средств — один из главнейших приоритетов мебельного маркетплейса «Парус».
8. Можно ли получить консультацию сотрудника МЦ «Парус» дистанционно?
9. Каков порядок оплаты при покупке мебели онлайн — строго предоплата, частичная предоплата или оплата после доставки мебели покупателю?
10. Как производится возврат средств в случае отказа от покупки?
11. Каков ценовой диапазон и как часто проводятся акции со скидками для клиентов, покупающих мебель онлайн через маркетплейс МЦ «Парус»?
Количество магазинов, фабрик и товаров на маркетплейсе очень велико, поэтому покупатель имеет возможность пользоваться скидками, которые находятся в постоянном движении. Ценовой диапазон также велик: мебель эконом-класса, средний ценовой сегмент и премиум.
12. Сколько времени занимает доставка мебели покупателю после заказа на маркетплейсе?
13. Как соблюдаются антиковидные меры безопасности в мебельном центре «Парус»?
14. Планируются ли какие-либо усовершенствования в работе маркетплейса, например, появится ли приложение для смартфонов?
15. Означает ли появление маркетплейса, что деятельность мебельного центра «Парус» офлайн претерпит изменения, сократится, чтобы постепенно перейти к онлайн-торговле?
Подробнее ознакомиться с каталогом мебели и сделать правильный выбор можно сделать непосредственно по ссылке https://parusmebel.ru/