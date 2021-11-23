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Posted 23 ноября 2021, 05:00

Published 23 ноября 2021, 05:00

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Мебельный маркетплейс «Парус»: всё, что вы хотите знать о покупке мебели по интернету

23 ноября 2021, 05:00
Mkset совместно со специалистами крупнейшего в Башкирии мебельного центра «Парус» подготовил удобный справочник для тех, кто решил приобрести мебель онлайн.

Предыдущая публикация о мебельном центре «Парус» и его маркетплейсе, помогающем купить мебель по интернету, судя по откликам читателей, вызвала большой интерес.

Напомним, технический запуск мебельного маркетплейса «Парус» прошел в середине октября, а официальный релиз этой торговой интернет-площадки состоялся в начале ноября. Несмотря на небольшой срок работы, услугами маркетплейса уже смогли воспользоваться более 10 тысяч человек. Виртуальный каталог ежедневно пополняется новыми товарными позициями и категориями: диваны, кровати, кухни, матрасы, столы, шкафы, мебель для детских комнат и многое другое.

В адрес нашей редакции поступили вопросы, касающиеся деятельности мебельного маркетплейса «Парус». Мы попросили руководителя МЦ «Парус» Марата Тимуровича Сахапова ответить на 15 основных вопросов.

1. В чем преимущества специализированного мебельного маркетплейса «Парус» перед другими интернет-магазинами?

  • На популярных торговых интернет-площадках раздел, посвященный мебели, функционирует наравне с другими — одеждой, обувью и т. д. При этом мебель там представлена в небольшом ограниченном ассортименте. Это неудивительно, так как мебель — разнородная группа, включающая мягкую, корпусную, модульную мебель, кухни, столы, стулья, а также изделия, производимые под заказ и по индивидуальным размерам, гарнитуры, наборы и коллекции, большое разнообразие декора, фурнитуры и тканей. Охватить столь многогранную тему сложно. Но мебельный маркетплейс «Парус» смог это сделать, и покупатели уже оценили все его преимущества по достоинству. Несмотря на короткий срок, прошедший после официального релиза маркетплейса, специалисты отдела маркетинга уже отмечают высокий потребительский интерес к онлайн-покупке таких товарных позиций, как диваны, шкафы и стулья.

2. Вся ли мебель, имеющаяся в продаже в МЦ «Парус», представлена на маркетплейсе? Или возможности маркетплейса шире, чем возможности реальной торговой точки?

    Возможности маркетплейса позволяют выставить в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз больший ассортимент, чем представлен на офлайн-площадках в мебельном центре «Парус». Это объясняется тем, что каким бы большим не был мебельный офлайн-центр (а торговые площади МЦ «Парус», напомним, достигают 20 тысяч квадратных метров!), он не сможет вместить всю мебель, которая присутствует в каталогах фабрик.

    Покупка на мебельном маркетплейсе «Парус» — это, прежде всего, возможность дистанционно выбрать товар из мебельных каталогов сотен производителей России и мира, в которые включены десятки тысяч предложений, в том числе и те, которые не представлены на выставках в МЦ. Кстати, удобством как маркетплейса, так и мебельного центра является сбалансированность категорий товаров. Наполнение товаром идёт постоянно и, если чего-то нет сейчас, что называется, зайдите через неделю, и, возможно, нужная Вам мебель уже будет.

3. Что значит «гибридная продажа» на мебельном маркетплейсе «Парус»? Насколько эта услуга востребована?

  • Мебельный центр «Парус» вместе со своим маркетплейсом позволяет совершать комбинированные или, как мы говорим, «гибридные» покупки. Возможность такой гибридной покупки особенно важна для такого товара как мебель, потому что покупателю хотелось бы не просто посмотреть картинки в интернете, а посидеть на диване и оценить его удобство, полежать на матрасе и подобрать нужную для себя жёсткость, потрогать ткань, открыть дверцу шкафа и т. д. С помощью умных фильтров можно начать поиск нужного товара на сайте parusmebel.ru по заданным параметрам (например, указать ценовой диапазон, цвет, бренд, особые характеристики, возможность экспресс-доставки), а потом легко и быстро найти подходящий вариант мебели. Для полной уверенности в качестве и свойствах выбранной модели можно посетить мебельный центр и там для принятия решения протестировать мебель лично, поговорить с продавцом в случае необходимости.

4. Можно ли при посещении мебельного центра «Парус» офлайн попросить «отложить» понравившуюся мебель на время, чтобы потом показать её своим близким, посоветоваться с ними и в случае их согласия купить?

  • Да, с появлением мебельного маркетплейса «Парус» такая ситуация стала возможна. После того, как клиент подберет мебель в салоне, то чтобы посоветоваться с домочадцами или друзьями, он сможет переслать им ссылку на понравившийся образец товара. Получив одобрение, он сможет легко оформить заказ на маркетплейсе.

5. Каковы правила отбора производителей, представленных на торговой площадке МЦ «Парус», в реале и на маркетплейсе? Какие требования к ним предъявляются?

  • На данный момент привилегия размещения товаров на мебельном маркетплейсе принадлежит исключительно проверенным продавцам, чьи салоны расположены на территории мебельного центра «Парус». Непосредственно на площадке мебельного центра «Парус» собраны более 150 магазинов, имеющих в своём ассортименте десятки тысяч товарных позиций от сотен производителей. Системный подход в подборе арендаторов, применяемый в мебельном центре «Парус» и обеспечивающий разнообразие товаров и сбалансированное торговое предложение, используется и на маркетплейсе.

6. Все ли товары имеют сертификаты качества? Можно ли с ними ознакомиться дистанционно?

  • Да, разумеется. На сайте каждого производителя мебели размещены сертификаты качества товаров, с которыми можно ознакомиться и получить подробную информацию в любое время.

7. Есть ли гарантия, что на маркетплейсе «Парус» покупатель не нарвётся на мошенников?

Мебельный маркетплейс «Парус» гарантирует безопасность покупок, отвечая за то, что на его маркетплейсе размещен ассортимент только реальных, существующих фактически, мебельных салонов, проверенных поставщиков и зарекомендовавших себя брендов, чьи выставочные площадки расположены на территории мебельного центра. Встретить недобросовестных продавцов и мошенников здесь просто невозможно. Сохранность и безопасность Ваших средств — один из главнейших приоритетов мебельного маркетплейса «Парус».

8. Можно ли получить консультацию сотрудника МЦ «Парус» дистанционно?

  • Да, конечно. На сайте маркетплейса имеется возможность отложить интересующий товар в корзину и при наличии сомнений позвонить или заказать обратный звонок для уточнения деталей именно по отложенному товару.

9. Каков порядок оплаты при покупке мебели онлайн — строго предоплата, частичная предоплата или оплата после доставки мебели покупателю?

  • На маркетплейсе доступна оплата любым удобным для покупателя способом. После оплаты онлайн останется оформить доставку с помощью интернета. Таким образом, Вы сможете оформить заказ и доставку, не вставая из-за компьютера. Также возможна частичная предоплата. Все эти вопросы зависят от конкретного магазина внутри маркетплейса. Кстати, сейчас идёт проработка возможности продажи мебели в кредит на маркетплейсе.

10. Как производится возврат средств в случае отказа от покупки?

  • При покупке онлайн существует стандартный процесс отмены покупки. Деньги на счёт покупателя возвращаются в течение суток.

11. Каков ценовой диапазон и как часто проводятся акции со скидками для клиентов, покупающих мебель онлайн через маркетплейс МЦ «Парус»?

Количество магазинов, фабрик и товаров на маркетплейсе очень велико, поэтому покупатель имеет возможность пользоваться скидками, которые находятся в постоянном движении. Ценовой диапазон также велик: мебель эконом-класса, средний ценовой сегмент и премиум.

12. Сколько времени занимает доставка мебели покупателю после заказа на маркетплейсе?

  • Это зависит от конкретной фабрики, магазина и товара и варьируется от 1 до 60 дней. Среди большого количества разнообразных предложений на маркетплейсе имеется достаточно много товаров, находящихся в наличии или с быстрой доставкой. При желании покупатель может выбрать фильтр «быстрая доставка» и получить товар за срок не больше пяти дней.

13. Как соблюдаются антиковидные меры безопасности в мебельном центре «Парус»?

  • Уровень вакцинации всего персонала, работающего на площади мебельного центра «Парус», составляет более 80%. В МЦ «Парус» строго соблюдается масочный режим, обязательный для продавцов и покупателей. Для посещения МЦ «Парус» покупателям может потребоваться сертификат о вакцинации либо справка о перенесённом COVID-19 в течение последних шести месяцев. Кстати, слава Богу, COVID-19 через интернет не передаётся.

14. Планируются ли какие-либо усовершенствования в работе маркетплейса, например, появится ли приложение для смартфонов?

  • В маркетплейсе имеется подразделение развития и качества. Идёт постоянная работа по внедрению инноваций и повышению уровня удобства пользования маркетплейсом. Кстати, помимо удобного интерфейса для смартфонов, планируется запустить мобильное приложение.

15. Означает ли появление маркетплейса, что деятельность мебельного центра «Парус» офлайн претерпит изменения, сократится, чтобы постепенно перейти к онлайн-торговле?

  • Ничего подобного в планах нет. Мебельный центр «Парус» был и остаётся крупнейшей в Башкирии площадкой, на которой можно приобрести самую разнообразную мебель. С появлением маркетплейса МЦ «Парус» стал целой мебельной экосистемой, объединяющей в себе крупнейший мебельный центр, ведущую интернет-площадку, более сотни магазинов-салонов, сотни фабрик, десятки тысяч товарных позиций, подразделения по логистике, доставке, сборке. Мебельный центр «Парус» продолжает свою работу по прежнему адресу (г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/3) в соответствии с графиком и с соблюдением антиковидных мер безопасности. Мебельный центр «Парус» предлагает покупателям продукцию сотен ведущих производителей мебели России и мира, имеются парковка, несколько кафе, кредитный отдел и другие сервисы. Ориентироваться в мебельном центре «Парус» легко благодаря его грамотно выверенной и чётко реализованной концепции. Маркетплейс, в свою очередь, готов стать лучшим помощником для покупателя благодаря пяти основным принципам: возможности дистанционной покупки в интернете, возможности покупать гибридно, защите от мошенников и других рисков, инновационному подходу, сбалансированному торговому предложению мебельной экосистемы «Парус». Доступ к широчайшему ассортименту мебели на маркетплейсе, в отличие от торговых площадок в офлайн пространстве, открыт 24/7 в любой эпидемиологической обстановке.

Подробнее ознакомиться с каталогом мебели и сделать правильный выбор можно сделать непосредственно по ссылке https://parusmebel.ru/

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