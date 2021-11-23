40 сантиметров: из-за нового закона жители Башкирии могут остаться без ледяных горок

Федеральные власти решили, что существующей заботы о населении в зимний период недостаточно, и занялись безопасностью ледовых городков, а точнее их сертификацией. Вступили в силу постановления правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Именно они по сути приравнивают даже как следует утрамбованную снежную кучу выше колена (40 см) к лихому аттракциону.
Теперь вышеуказанным постановлением эксплуатация зимних аттракционов «Горки и спуски зимние» (ГОСТ 56987-2016), выполненные из металла, дерева или иного материала, льда и их комбинации подлежат государственной регистрации до ввода их в эксплуатацию. Соответственно, каждая ледовая горка, будь то городская площадь или придомовая территория, должна пройти специальную сертификацию.
Перед глазами встает картина. Во дворе намело снега. Заботливый отец выходит во двор девятиэтажки с лопатой, к нему присоединяются соседи. Несколько часов, и во дворе готова горка, ее заливают водой, и дети уже ждут, когда она подмерзнет. Но нет, сначала родителям придется получить сертификат. Однако это не так просто, ведь список органов и лабораторий по обязательной сертификации аттракционов, получивших аттестат аккредитации, содержит всего девять организаций, и все они находятся за пределами Башкирии — к примеру, в Магнитогорске или Краснодар.
Допустим, что родители отправились в другой город за сертификатом и даже получили его. Но и на этом не всё. Теперь нужно пройти государственную регистрацию. Пакет документов состоит из паспорта и формуляра аттракциона, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту и еще штук 15 необходимых бумаг. Но и на этом история не заканчивается. После получения всех разрешительных документов «устроителю ледовых развлечений» необходимо нанять двух администраторов, которые будут следить за безопасностью на аттракционе. Если все пункты соблюдены, то можно начинать кататься, только вот на дворе уже, наверное, будет… март.
Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы для того, чтобы выяснить, смогут ли этой зимой уфимцы, как большие так и маленькие, скатиться с самодельных горок и успеют ли городские ледовые городки пройти все необходимые разрешительные процедуры.