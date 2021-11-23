40 сантиметров: из-за нового закона жители Башкирии могут остаться без ледяных горок

Допустим, что родители отправились в другой город за сертификатом и даже получили его. Но и на этом не всё. Теперь нужно пройти государственную регистрацию. Пакет документов состоит из паспорта и формуляра аттракциона, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту и еще штук 15 необходимых бумаг. Но и на этом история не заканчивается. После получения всех разрешительных документов «устроителю ледовых развлечений» необходимо нанять двух администраторов, которые будут следить за безопасностью на аттракционе. Если все пункты соблюдены, то можно начинать кататься, только вот на дворе уже, наверное, будет… март.