mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителя Башкирии отправили в колонию на три года за спонсирование терроризма

22 ноября 2021, 12:52
Фото: соцсети
Уфимец через социальные сети собирал деньги на джихад для запрещенной исламской организации. В общей сложности он перечислил вербовщикам 100 тысяч рублей.

Верховный суд республики вынес окончательный приговор жителю Уфы Роберту Усманову. Его обвинили в пособничестве в финансировании незаконного вооруженного формирования.

33-летний житель Шакши, по данным Центра «Э», посещал мечеть. Там он познакомился с прихожанином, который завербовал мужчину и призвал участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России организации «Исламское государство».

В общей сложности Усманов собрал 100 тысяч рублей, которые он перечислил на зарубежные расчётные счета. При обыске квартиры фигуранта дела найдена запрещённая религиозная литература, сим-карты, мобильные телефоны. Суд отправил уфимца в колонию на три года.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вербовщик покинул Россию в 2013 году, а Роберт Усманов остался в Шакше и поддерживал связь с уехавшим мужчиной. Житель Башкирии собирал деньги для террористической организации через социальные сети.

За все время Усманов собрал 100 тысяч рублей. При обыске квартиры у фигуранта нашли запрещенную религиозную литературу, сим-карты и мобильные телефоны. Суд приговорил уфимца к трем годам лишения свободы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48