Жителя Башкирии отправили в колонию на три года за спонсирование терроризма

Верховный суд республики вынес окончательный приговор жителю Уфы Роберту Усманову. Его обвинили в пособничестве в финансировании незаконного вооруженного формирования.
33-летний житель Шакши, по данным Центра «Э», посещал мечеть. Там он познакомился с прихожанином, который завербовал мужчину и призвал участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России организации «Исламское государство».
В общей сложности Усманов собрал 100 тысяч рублей, которые он перечислил на зарубежные расчётные счета. При обыске квартиры фигуранта дела найдена запрещённая религиозная литература, сим-карты, мобильные телефоны. Суд отправил уфимца в колонию на три года.
Как сообщили в пресс-службе МВД, вербовщик покинул Россию в 2013 году, а Роберт Усманов остался в Шакше и поддерживал связь с уехавшим мужчиной. Житель Башкирии собирал деньги для террористической организации через социальные сети.
За все время Усманов собрал 100 тысяч рублей. При обыске квартиры у фигуранта нашли запрещенную религиозную литературу, сим-карты и мобильные телефоны. Суд приговорил уфимца к трем годам лишения свободы.