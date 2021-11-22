Жители Башкирии стали лидерами в онлайн-обучении

Клиенты оператора имеют возможность учиться дистанционно независимо от места своего проживания – в крупном городе или небольшом селе. Только в Башкортостане в 2021 году базовые станции были модернизированы в сотнях малых населенных пунктов. Быстрый мобильный интернет появился в деревнях, селах и поселках численностью от 60 до 20 тысяч человек. Также его ускорение ощутили на новых улицах Дюртюлей, Баймака, Бирска, Туймазов и других райцентров республики.