Житель Башкирии попросил властей спасти лебедей, которые не улетели на зимовку

На сайте электронной приемной республики Башкортостан появилось обращение от неизвестного жителя, который просит спасти лебедей. Сейчас птицы находятся на заледеневшей реке и по какой-то причине до сих пор не улетели на зимовку.
Очевидец сообщил, что лебеди находятся в Мелеузовском районе в деревне Мусино. По его словам, одна птица ранена.
В Министерстве природопользования и экологии республики Башкирии сообщили, что сообщения о лебедях, которые не улетают на зимовку поступают ежегодно.
- Каждый раз нам звонят по поводу лебедей и каждый раз они все-таки самостоятельно улетают на зимовку. Звонки поступают ежегодно, как только начинается холодное время года,- сообщили в министерстве.