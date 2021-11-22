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Врио руководителя администрации главы Башкирии стал Урал Кильсенбаев

22 ноября 2021, 09:05
Фото: ufacity.info
Кильсенбаев занял кресло ушедшего на повышение в "Единую Россию" Александра Сидякина, заявил премьер-министр Андрей Назаров на еженедельном совещании в правительстве.

Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Башкирии стал Урал Кильсенбаев, ранее занимавший пост заместителя руководителя. Ранее Кильсенбаев занимал пост заместителя руководителя администрации главы. Помимо этого, в его послужном списке значатся должности главы администрации Советского района в Уфе и начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

Напомним, экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России». Ранее об уходе Сидякина Mkset рассказали сразу несколько источников в региональном правительстве и окружении чиновника.

В ноября 2018 года по приглашению главы республики Радия Хабирова он занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Ранее в период с декабря 2011 года по ноябрь 2018 года был депутатом Государственной думы VI и VII созывов, членом фракции «Единой России», избравшись по спискам от Республики Татарстан.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
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