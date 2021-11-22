Врио руководителя администрации главы Башкирии стал Урал Кильсенбаев

В ноября 2018 года по приглашению главы республики Радия Хабирова он занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Ранее в период с декабря 2011 года по ноябрь 2018 года был депутатом Государственной думы VI и VII созывов, членом фракции «Единой России», избравшись по спискам от Республики Татарстан.