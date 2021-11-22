Врио руководителя администрации главы Башкирии стал Урал Кильсенбаев

Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Башкирии стал Урал Кильсенбаев, ранее занимавший пост заместителя руководителя. Ранее Кильсенбаев занимал пост заместителя руководителя администрации главы. Помимо этого, в его послужном списке значатся должности главы администрации Советского района в Уфе и начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.
Напомним, экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России». Ранее об уходе Сидякина Mkset рассказали сразу несколько источников в региональном правительстве и окружении чиновника.
В ноября 2018 года по приглашению главы республики Радия Хабирова он занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Ранее в период с декабря 2011 года по ноябрь 2018 года был депутатом Государственной думы VI и VII созывов, членом фракции «Единой России», избравшись по спискам от Республики Татарстан.