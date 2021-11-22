VK запускает VK Знакомства: дейтинг-сервис с тайными симпатиями

«Мы знаем много примеров, когда отношения начинались ВКонтакте — с отправки песни в личку, отметки „Нравится“ на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети. Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем VK Знакомства и даём возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле. VK Знакомства больше, чем дейтинг-сервис: в будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнёра по бизнесу. Нам важно, чтобы это был сервис, в котором можно встретить „своего“ человека».