В Башкирии от COVID-19 привито 65% подлежащего вакцинации населения

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава регионального Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике полностью завершили вакцинацию от коронавируса 65% от числа подлежащего населения.
- В настоящий момент первым компонентом вакцинировано 76 % от количества населения, подлежащего вакцинации - это 1 889 939. Полностью завершили вакцинацию 65 % от числа населения, которое подлежит вакцинации или 1,6 человек, - Максим Забелин.
Между тем, за последние сутки от вируса было вакцинировано 12 000 человек.