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В Башкирии от COVID-19 привито 65% подлежащего вакцинации населения

22 ноября 2021, 07:51
Фото: 1mediainvest.ru
Всего первым компонентом привилось почти 1,9 миллиона человек, а вторым 1,6, сообщил Максим Забелин

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава регионального Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике полностью завершили вакцинацию от коронавируса 65% от числа подлежащего населения.

- В настоящий момент первым компонентом вакцинировано 76 % от количества населения, подлежащего вакцинации - это 1 889 939. Полностью завершили вакцинацию 65 % от числа населения, которое подлежит вакцинации или 1,6 человек, - Максим Забелин.

Между тем, за последние сутки от вируса было вакцинировано 12 000 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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