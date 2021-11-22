Уникальный станок для судостроительного предприятия создан на краснодарском ЮЗТС

ЮЗТС основали пять лет назад на базе легендарного завода им. Седина. Он является правообладателем его товарного знака. На данный момент в производстве около 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров. Продукция предприятия востребована в разных областях промышленности, в том числе энергомашиностроении, атомном машиностроении, авиастроении и металлургии. Завод сотрудничает с российскими и зарубежными заказчиками.