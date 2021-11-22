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Уникальный станок для судостроительного предприятия создан на краснодарском ЮЗТС

22 ноября 2021, 09:34
Фото: ЮЗТС
На Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) впервые было разработано уникальное оборудование, которое оснащено системой числового программного управления (ЧПУ) с подтвержденным статусом производителя России.

ЧПУ закупили у профильного предприятия из города Иваново «Мехатроника». Однако российская электроника — это не единственная особенность нового оборудования. Чтобы выполнить требования заказчика, на ЮЗТС изменили конструкцию собственной серийной линии и переделали базовые элементы. В результате станок стал более крупным, а диаметр устанавливаемой заготовки повысился до двух метров.

Станок обладает инновационным набором опций. Среди них шестикулачковая планшайба, автоматическая система измерения инструмента и детали, угловая фрезерная головка, а также система подачи смазочно-охлаждающей жидкости через центр осевого инструмента.

Фото: ЮЗТС

Оборудование изготовили по заказу Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». На нем сейчас выполняется техническое перевооружение.

ЮЗТС основали пять лет назад на базе легендарного завода им. Седина. Он является правообладателем его товарного знака. На данный момент в производстве около 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров. Продукция предприятия востребована в разных областях промышленности, в том числе энергомашиностроении, атомном машиностроении, авиастроении и металлургии. Завод сотрудничает с российскими и зарубежными заказчиками.

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