Украина захотела продлить газовый контракт с Россией на 15 лет

Он отметил, что действие контакта заканчивает в 2024 году. На данный момент Киев ведет переговоры о продлении контракта с европейскими партнерами. «От них также зависит продление этого контракта», — добавил Шмыгаль. Об этом пишет RT.
По сведениям платформ RBP и GSA Platform, «Газпром» не бронировал на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на следующий месяц.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что обязательства компании по транзиту газа через газотранспортную систему Украины в этом году будут перевыполнены.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому и дальше сотрудничать с Киевом по поставкам и хранения газа, а также в области возобновляемых источников энергии.