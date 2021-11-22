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Украина захотела продлить газовый контракт с Россией на 15 лет

22 ноября 2021, 17:57
Фото: pxhere.com
На Украине выразили желание продлить газовый контракт с российским «Газпромом» на 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что действие контакта заканчивает в 2024 году. На данный момент Киев ведет переговоры о продлении контракта с европейскими партнерами. «От них также зависит продление этого контракта», — добавил Шмыгаль. Об этом пишет RT.

По сведениям платформ RBP и GSA Platform, «Газпром» не бронировал на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на следующий месяц.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что обязательства компании по транзиту газа через газотранспортную систему Украины в этом году будут перевыполнены.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому и дальше сотрудничать с Киевом по поставкам и хранения газа, а также в области возобновляемых источников энергии.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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