Строительство инфекционных больниц в Сибае и Туймазах начнется с 11 декабря

Строительство новых инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах начнется 11 декабря. Об этом сообщил Андрей Назаров на оперативном совещании.
По словам премьер-министра, на данный момент заболеваемость в регионе идет на спад. В пик заболеваемости приходилось закрывать медицинские учреждения под ковидные госпитали. Сейчас же ситуация существенно улучшилась, но по словам Назарова, мировые новости создают предпосылки о том, что может быть еще одна волна заболеваемости.
Андрей Назаров подчеркнул, что в новых инфекционных госпиталях будет оказываться квалифицированная помощь именно тем пациентам, которые заболели коронавирусом.