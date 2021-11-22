Строительство инфекционных больниц в Сибае и Туймазах начнется с 11 декабря

По словам премьер-министра, на данный момент заболеваемость в регионе идет на спад. В пик заболеваемости приходилось закрывать медицинские учреждения под ковидные госпитали. Сейчас же ситуация существенно улучшилась, но по словам Назарова, мировые новости создают предпосылки о том, что может быть еще одна волна заболеваемости.