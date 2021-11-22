mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство инфекционных больниц в Сибае и Туймазах начнется с 11 декабря

22 ноября 2021, 08:01
Фото: соцсети
Новые госпитали будут оказывать помощь пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией. Остальные больницы окончательно переведут в обычный режим.

Строительство новых инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах начнется 11 декабря. Об этом сообщил Андрей Назаров на оперативном совещании.

По словам премьер-министра, на данный момент заболеваемость в регионе идет на спад. В пик заболеваемости приходилось закрывать медицинские учреждения под ковидные госпитали. Сейчас же ситуация существенно улучшилась, но по словам Назарова, мировые новости создают предпосылки о том, что может быть еще одна волна заболеваемости.

Андрей Назаров подчеркнул, что в новых инфекционных госпиталях будет оказываться квалифицированная помощь именно тем пациентам, которые заболели коронавирусом.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48