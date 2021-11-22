Сторонницу Навального Лилию Чанышеву этапировали в СИЗО-6 под Москвой 21 ноября

В воскресенье, 21 ноября, общественница и экс-координатор Штаба Навального в Уфе (признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации) Лилия Чанышева покинула СИЗО-1 в Уфе и была этапирована в СИЗО-6 в Подмосковье. О том, что женщину отправят именно в этот следственный изолятор, Mkset сообщал 10 ноября, в тот день Кировский райсуд Уфы арестовал Лилию Чанышеву на два месяца.