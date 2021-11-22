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Сторонницу Навального Лилию Чанышеву этапировали в СИЗО-6 под Москвой 21 ноября

22 ноября 2021, 12:30
Фото: facebook.com Лилия Чанышева
Адвокат Сергей Макаренко сообщил о том, что пришел на свидание к Чанышевой в СИЗО-1 Уфы, однако сотрудник учреждения сообщил ему, что женщина накануне убыла из изолятора.

В воскресенье, 21 ноября, общественница и экс-координатор Штаба Навального в Уфе (признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации) Лилия Чанышева покинула СИЗО-1 в Уфе и была этапирована в СИЗО-6 в Подмосковье. О том, что женщину отправят именно в этот следственный изолятор, Mkset сообщал 10 ноября, в тот день Кировский райсуд Уфы арестовал Лилию Чанышеву на два месяца.

Адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко сообщил Mkset, что сегодня ближе к обеду пришел в СИЗО-1 в Уфе для того, чтобы пообщаться со своей подзащитной. Однако, со слов Макаренко, работник, глядя в базу на компьютере, сообщил ему, что накануне Чанышева покинула стены СИЗО-1 и была этапирована. Каким транспортом этапировали женщину — неизвестно.

Вчера увезли ее из уфимского следственного изолятора, как мне сказали, в Московскую область, в изолятор № 6. Адвокатов об этом оповещать не должны, но одного из близких родственников должны оповестить или загодя, или уже после отправки. адвокат Сергей Макаренко

Дозвониться до мужа Лилии Чанышевой Алмаза Гатина на данный момент не удалось.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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