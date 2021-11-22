Совладельцем австрийской компании стал главред The Insider Доброхотов

Известно, что 28 сентября текущего года, Роман Доброхотов стал владельцем 50% компании. Остальная половина принадлежит журналисту Bellingcat Христо Грозеву, который 20 июня 2020 года вошел в управление. Об этом информирует RT.
Отмечается, что в документах отмечен новый адрес проживания Доброхотова — улица Обере Ортштрассе в коммуне Раухенварт округа Вена.
Ранее в ФСБ отметили, что Доброхотов пересек границу с Украиной незаконно.
Известно, что летом у главреда прошли обыски по делу о клевете по отношению нидерландца Макса ван дер Верффа.