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Совладельцем австрийской компании стал главред The Insider Доброхотов

22 ноября 2021, 17:44
Фото: pixabay.com
Главный редактор The Insider Роман Доброхотов стал совладельцем австрийской компании Imagine Publishing GmbH. Ее деятельность связана с публикацией текстов, картинок и видео в интернете. Эта информация появилась в Европейском бизнес-регистре.

Известно, что 28 сентября текущего года, Роман Доброхотов стал владельцем 50% компании. Остальная половина принадлежит журналисту Bellingcat Христо Грозеву, который 20 июня 2020 года вошел в управление. Об этом информирует RT.

Отмечается, что в документах отмечен новый адрес проживания Доброхотова — улица Обере Ортштрассе в коммуне Раухенварт округа Вена.

Ранее в ФСБ отметили, что Доброхотов пересек границу с Украиной незаконно.

Известно, что летом у главреда прошли обыски по делу о клевете по отношению нидерландца Макса ван дер Верффа.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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