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Скончался заслуженный деятель искусств Башкирии Вячеслав Беляков

22 ноября 2021, 12:37
Фото: Министерство культуры РБ
Вячеслав Беляков скончался в возрасте 82-х лет. Как сообщили в Минкульте, он сыграл огромную роль в становлении баянной школы как в РБ, так и в стране в целом.

Сегодня, 22 ноября Минкульт Башкирии сообщил о том, что в Москве в возрасте скончался заслуженный деятель искусств БАССР и РСФСР Вячеслав Беляков, ему было 82 года. Причину смерти в ведомстве не уточнили.

«Вячеслав Филиппович сыграл огромную роль в становлении баянной школы как в РБ, так и в стране в целом, - сообщили в министерстве. - Важной составляющей музыкантской работы баяниста, наряду с исполнительством и педагогикой, стало просветительство»

Вячеслав Беляков родился в Москве и закончил педагогический институт имени Гнесиных в 1964 году. Он был заведующим кафедр Уфимского музыкального училища. С 1983 по 1996 год Беляков работал в Российской академии музыки имени Гнесиных.

МКсет приносит соболезнования семье и близким Вячеслава Белякова.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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