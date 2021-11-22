«Русагротранс»: Ж/д транспортировка зерна в России в конце года может вырасти до 30%

Так, на 15 ноября вывезено 50% прогнозируемого экспортного объема, составляющего, по оценке специалистов «Русагротранса», 41,5 миллиона тонн. По железной дороге в направлении экспортных коридоров перевезли 5,84 миллиона тонн, или 28%. Это третий результат за последнюю семилетку после рекордно урожайных 2017 (доля железной дороги — 29%) и 2020 годов (36%). В другое время данная доля не превышала 27%.