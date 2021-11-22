«Русагротранс»: Ж/д транспортировка зерна в России в конце года может вырасти до 30%

По словам специалистов «Русагротранса», доля железной дороги в транспортировке зерна, несмотря на сокращение объемов экспорта, увеличивается. По итогам 2021 года она может превысить отметку в 30%. Об этом информирует kommersant.ru.
Эксперты ожидают нынешней зимой дополнительного сезонного увеличения. В долгосрочной перспективе этому способствует запрет рейдовой перевалки в порту Кавказ. Однако угроза возникает из-за потенциального смещения отправок на юг. Там их в основном обслуживает автотранспорт.
Россия в июле — ноябре экспортировала более 21 миллиона тонн зерна против 25 миллионов тонн за аналогичный период 2020 года, сообщили представители аналитического центра «Русагротранса». Последний является крупнейшим оператором зерновозов в РФ.
Так, на 15 ноября вывезено 50% прогнозируемого экспортного объема, составляющего, по оценке специалистов «Русагротранса», 41,5 миллиона тонн. По железной дороге в направлении экспортных коридоров перевезли 5,84 миллиона тонн, или 28%. Это третий результат за последнюю семилетку после рекордно урожайных 2017 (доля железной дороги — 29%) и 2020 годов (36%). В другое время данная доля не превышала 27%.
В экспортных перевозках зерна в июле — ноябре нынешнего года доля железной дороги в экспортных перевозках зерна составила 28%.
Эксперты «Русагротранса» считают, что доля железнодорожных перевозок в экспорте сельскохозяйственной продукции продолжит расти ввиду снижения объемов зерна, доступных на коротких расстояниях, прекращения речной навигации до весны и традиционного уменьшения рейдовой перевалки из-за ухудшения погоды зимой.
Добавим, что объем экспортных перевозок в вагонах «Русагротранса» тоже вырос, превысив три миллиона тонн.