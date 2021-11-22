Регулярное употребление огурцов снижает артериальное давление

Как сообщают «Народные Новости», в огурцах содержатся самые различные полезные вещества, включая магний, калий и клетчатку, способствующие регулированию артериального давления.
Иностранные медики выяснили, что огурцы обладают способностью поддерживать водный баланс в человеческом организме. Кроме того, этот овощ хорошо помогает пищеварительной системе.
Огурцы применяют при солнечных ожогах, а также с целью предупреждения развития акне. Ученые подтвердили и ранее выдвинутую гипотезу о том, что овощ очень полезен в борьбе с морщинами и преждевременным старением.