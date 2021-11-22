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Регулярное употребление огурцов снижает артериальное давление

22 ноября 2021, 18:15
Фото: pxhere.com
Огурцы оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые.

Как сообщают «Народные Новости», в огурцах содержатся самые различные полезные вещества, включая магний, калий и клетчатку, способствующие регулированию артериального давления.

Иностранные медики выяснили, что огурцы обладают способностью поддерживать водный баланс в человеческом организме. Кроме того, этот овощ хорошо помогает пищеварительной системе.

Огурцы применяют при солнечных ожогах, а также с целью предупреждения развития акне. Ученые подтвердили и ранее выдвинутую гипотезу о том, что овощ очень полезен в борьбе с морщинами и преждевременным старением.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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