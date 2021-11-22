ОК удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей

Одноклассники последовательно развивают инструменты для малого и среднего бизнеса и поддерживают предпринимателей. В апреле 2020 года социальная сеть уже запускала удвоение платежей — за всё время акции бюджеты были удвоены на сумму более 10 млн рублей. В апреле Одноклассники обновили рекламные форматы Canvas и Lead Ads и сделали их доступными для всех пользователей. В ноябре 2021 года ОК провели конференцию для бизнеса, на которой рассказали, как применять новые форматы для создания контента и инструменты продвижения, чтобы эффективно взаимодействовать с аудиторией.