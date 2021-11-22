Обвиняемый в махинациях с кредитами адвокат из Уфы Войцех предстанет перед судом

— Чтобы сведения о возникших финансовых обязательствах не попали в кредитную историю заемщика, все заявки на кредит он подал в один день, представив в каждый банк справку, содержащую заведомо ложные сведения о полученном доходе, в 100 раз превышающем его реальный официальный доход по месту работы за последние 11 месяцев, говорится в сообщении следкома.