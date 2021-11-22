Обвиняемый в махинациях с кредитами адвокат из Уфы Войцех предстанет перед судом

Известного уфимского адвоката Александра Войцеха обвиняют в покушении на мошенничество в сфере кредитования на общую сумму свыше 7 млн рублей.
По версии следствия, Войцех хотел похитить деньги и подал заявки на получение кредитов от 600 тысяч до 3 млн рублей в пять различных банков Уфы, всего запросив более 7,4 млн рублей на 60 месяцев.
— Чтобы сведения о возникших финансовых обязательствах не попали в кредитную историю заемщика, все заявки на кредит он подал в один день, представив в каждый банк справку, содержащую заведомо ложные сведения о полученном доходе, в 100 раз превышающем его реальный официальный доход по месту работы за последние 11 месяцев, говорится в сообщении следкома.
По данным СК РБ, четыре банка из пяти одобрили Войцеху кредиты на сумму более 4,4 млн рублей. Следствие считает, что Войцех желал «создать видимость намерения выплатить образовавшуюся задолженность» и дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, а затем перестал закрывать выданные кредиты.
— В результате преступных действий обвиняемого четырем банкам причинен ущерб в общей сумме свыше 4,4, млн рублей. Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, — говорится в сообщении ведомства.
Сам Войцех заявил на своей странице в соцсетях, что «заявлений нет, ущерба нет, заявленный доход имел, подтверждён в ходе следствия и т. д.», а также отметил, что судебный процесс предстоит «интересный».
4 ноября Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения адвокату Александру Войцеху, в отношении которого возбуждено два уголовных дела. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года Александр Войцех распространял без согласия личную переписку между следователем и свидетелем по уголовному делу.
Ранее силовики заинтересовались уфимскими адвокатами после открытого обращения к Бастрыкину о коррупции в региональном СК и большом числе оправдательных приговоров в отношении вип-персон. Адвокат Войцех и юрист Виталий Буркин составили открытое обращение к руководителю федерального следкома Александру Бастрыкину, на которое Бастрыкин весьма оперативно отреагировал и поручил разобраться в ситуации.