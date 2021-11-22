Назаров отметил заслуги Сидякина, ранее занимавшего пост главы администрации Башкирии

Сегодня, 22 ноября на оперативном совещании премьер-министр Башкирии высказался о назначении экс-руководителя администрации главы республики Сидякина на новую должность.
- Нам жаль, что он не будет работать здесь с нами, в одном здании. Но при этом мы получаем большую поддержку уже в исполкоме "Единой России", - подчеркнул премьер-министр.
Андрей Назаров также сообщил, что назначения такого высокого уровня в Башкирии не было с 2008 года. По его словам, Сидякин вел работу гораздо шире своих полномочий.