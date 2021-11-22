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Назаров отметил заслуги Сидякина, ранее занимавшего пост главы администрации Башкирии

22 ноября 2021, 11:23
Фото: 1mediainvest.ru
По словам премьер-министра, Сидякин вел работу гораздо шире своих полномочий.

Сегодня, 22 ноября на оперативном совещании премьер-министр Башкирии высказался о назначении экс-руководителя администрации главы республики Сидякина на новую должность.

- Нам жаль, что он не будет работать здесь с нами, в одном здании. Но при этом мы получаем большую поддержку уже в исполкоме "Единой России", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Назаров также сообщил, что назначения такого высокого уровня в Башкирии не было с 2008 года. По его словам, Сидякин вел работу гораздо шире своих полномочий.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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