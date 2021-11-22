Минздрав Татарстана сообщил о выписке 7 студентов из Башкирии отравившихся метанолом

Напомним, компания студентов сняла коттедж под Казанью в поселке Салмачи, чтобы отметить день рождения одного из них. Они приобрели разливной алкоголь у бутлегера, к которому обращались и раньше, но в спешке перепутали канистру с водкой с канистрой, в которой хранилась незамерзайка. Под утро ребят госпитализировали, и уже правоохранители выявили их роковую ошибку. Несмотря на то, что метанола в напитке бутлегера не обнаружили, на него было заведено уголовное дело.