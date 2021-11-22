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Минздрав Татарстана сообщил о выписке 7 студентов из Башкирии отравившихся метанолом

22 ноября 2021, 14:53
Фото: 1mediainvest
Сегодня, 22 ноября врачи казанской городской больницы № 7 выписали семерых студентов, которые на прошлой неделе по ошибке выпили «незамерзайку» вместо водки, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Сегодня, 22 ноября семерых студентов из Башкирии, которые неделю назад отравились метанолом, выписали из больницы, так как на данный момент их жизни ничего не угрожает, а состояние остается стабильным, об этом изданию Inkazan сообщила главный токсиколог республики Татарстан, руководитель Центра острых отравлений Алия Насибуллина.

При этом еще пять пациентов пока остаются под наблюдением врачей. Нельзя не напомнить и о том, что в пятницу, 19 ноября стало известно о том, что 18 ноября 20-летняя Анастасия П., в крови у которой было обнаружено 3,4 метанола скончалась в больнице.

Напомним, компания студентов сняла коттедж под Казанью в поселке Салмачи, чтобы отметить день рождения одного из них. Они приобрели разливной алкоголь у бутлегера, к которому обращались и раньше, но в спешке перепутали канистру с водкой с канистрой, в которой хранилась незамерзайка. Под утро ребят госпитализировали, и уже правоохранители выявили их роковую ошибку. Несмотря на то, что метанола в напитке бутлегера не обнаружили, на него было заведено уголовное дело.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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