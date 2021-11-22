Медработницу из Башкирии осудили за 30 подложных справок

Октябрьский городской суд вынес решение в отношении 63-летней жительницы, ее обвиняют в подделке официальных документов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры РБ, в период с декабря 2019 года по апрель 2021 года обвиняемая подделывала медицинские справки о прохождении медосмотра. Документы нужны были для получения водительских удостоверений и допуска к определенным видам работ в районах Крайнего Севера.
Всего она изготовила 30 справок, цена которых варьировалась от 500 до 2 тысяч рублей.
Женщина признала свою вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.