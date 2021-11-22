mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медработницу из Башкирии осудили за 30 подложных справок

22 ноября 2021, 06:15
Фото: 1mediainvest.ru
63-трехлетняя женщина продала 30 поддельных справок стоимостью от 500 до 2 тысяч рублей. За это суд приговорил ее к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Октябрьский городской суд вынес решение в отношении 63-летней жительницы, ее обвиняют в подделке официальных документов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры РБ, в период с декабря 2019 года по апрель 2021 года обвиняемая подделывала медицинские справки о прохождении медосмотра. Документы нужны были для получения водительских удостоверений и допуска к определенным видам работ в районах Крайнего Севера.

Всего она изготовила 30 справок, цена которых варьировалась от 500 до 2 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48