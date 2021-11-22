Эксперт не считает, что проблемы с долгом «Роснано» снизят доходности гособлигаций

Но Московской бирже 19 ноября было принято решение о приостановке торгов с 17.08 пятницы, на которые были выставлены девять выпусков облигаций «Роснано» на общую сумму 71,5 миллиарда рублей, как-то требовало предписание Банка России. На бирже готовят запрос в «Роснано», чтобы выяснить, как компания намерена обслуживать свой долг. Торги ценными бумагами «Роснано» на Московской бирже были возобновлены в понедельник. При этом падала цена облигаций. Цена бумаг ближайшего к погашению выпуска (1 декабря) объемом 4,5 миллиарда рублей падала до 690 рублей при номинале в 1000 рублей.