Эксперт не считает, что проблемы с долгом «Роснано» снизят доходности гособлигаций

Как сообщает 1prime.ru, в пятницу в «Роснано» рассказали об обсуждении, в котором участвовали кредиторы и крупные держатели облигаций. Там рассматривались вероятные варианты, по которым могла бы идти реструктуризация. А на Мосбирже были приостановлены торги, на которые были выставлены девять выпусков облигаций компании на общую сумму 71,5 миллиарда рублей.
По словам эксперта, информации для выводов пока недостаточно. К тому же эмитентом предприняты усилия (приостановлены торги), чтобы у инвесторов не возникли чрезмерные потери из-за первоначальных эмоциональных реакций, свойственных в такой ситуации.
«Это дает основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока», — отмечает Святный.
Саму возникшую ситуацию он назвал беспрецедентной, и по этому поводу иллюзий быть не должно. В зависимости от конкретного выпуска инвесторы, скорее всего, получат предложения различных вариантов реструктуризации. Либо будут изменены параметры облигаций, которые обращаются на рынке.
Вероятность дефолта, по его словам, менее вероятна, чем реструктуризация. Но если говорить о волатильности долга на рынке, он может на короткое время вырасти. В долгосрочной перспективе эффект не будет большим и станет зависеть от того, каким кредитным качеством обладает отдельно взятый эмитент. Пока бессмысленно рассматривать дефолт эмитента.
Эксперт считает высокой фундаментальную устойчивость экономики страны. Поэтому доходность государственных бумаг проблемы одного эмитента существенно не уронят.
В компании «Роснано» сообщили в пятницу, что в ходе встречи, в которой принимали участие кредиторы и крупные держатели облигаций, шло обсуждение финансовых результатов деятельности компании и возможных сценариев реструктуризации в интересах кредиторов. Они отмечали, что необходима корректировка в связи с накопленным непропорциональным долгом и текущей финансовой моделью общества. Сейчас речь идет о разработке компромиссных вариантов развития ситуации, позволяющих уйти от самых плохих сценариев.
Но Московской бирже 19 ноября было принято решение о приостановке торгов с 17.08 пятницы, на которые были выставлены девять выпусков облигаций «Роснано» на общую сумму 71,5 миллиарда рублей, как-то требовало предписание Банка России. На бирже готовят запрос в «Роснано», чтобы выяснить, как компания намерена обслуживать свой долг. Торги ценными бумагами «Роснано» на Московской бирже были возобновлены в понедельник. При этом падала цена облигаций. Цена бумаг ближайшего к погашению выпуска (1 декабря) объемом 4,5 миллиарда рублей падала до 690 рублей при номинале в 1000 рублей.
В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.