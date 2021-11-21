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В России изменится порядок выплаты пенсий с 2022 года

21 ноября 2021, 12:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минтруд с 1 января 2022 года изменит порядок выплаты пенсий и контроль за их начислением.

В России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС. Для этого пенсионеру нужно будет написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России.

Также можно будет выбрать, как они хотят получать выплаты. В частности, теперь будет возможно удержать определенную сумму из выплат в случае, если пенсию начисляли больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят (достаточно подать заявление в ПФР).

Кроме того, из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. Также пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого также придется обратиться в ПФР.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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