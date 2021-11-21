В России изменится порядок выплаты пенсий с 2022 года

Также можно будет выбрать, как они хотят получать выплаты. В частности, теперь будет возможно удержать определенную сумму из выплат в случае, если пенсию начисляли больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят (достаточно подать заявление в ПФР).