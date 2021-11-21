Удостоверение личности: где в Башкирии нужно показывать QR-код о вакцинации

Темпы пандемии коронавируса в России не меняются — осенью в стране раз за разом фиксируют рекордное количество смертельных случаев от коронавируса за сутки. Так, последний рекорд на момент написания материала был отмечен 19 ноября — за сутки в России умерло 1254 человека.
Что касается эпидемиологической ситуации в Башкирии, то официальное суточное количество заболевших в республике после окончания нерабочих дней стабилизировалось и пока не превысило 681. Число смертельных случаев в регионе также медленно идет на убыль.
Несмотря на то, что некоторые коронавирусные ограничения в регионе ослаблены, сертификат о вакцинации от коронавируса (он же QR-код) по-прежнему является пропуском во многие общественные пространства города и республики.
Независимо от того, насколько эта мера контролируется властями или собственно заведениями, данный документ будет актуален в регионе еще достаточно долгое время. В большинстве случаев сертификат о вакцинации с QR-кодом равнозначен справке о перенесенном коронавирусе (не позднее шести месяцев), а также медотводу со свежим отрицательным ПЦР-тестом (не позднее 72 часов).
По состоянию на 19 ноября QR-код в Башкирии требуется при посещении следующих мест:
— торговые центры;
— гипермаркеты и любые стационарные объекты торговли площадью больше 1000 квадратных метров;
— заведения общественного питания, где больше 50 посадочных мест;
— розничные рынки (за исключением с/х и спецпродовольственных рынков)
— музеи;
— библиотеки;
— театры и кинотеатры;
— концертные залы и ДК;
— косметические и массажные салоны, салоны красоты, а также СПА, солярии, бани, сауны;
— физкультурно-оздоровительные комплексы;
— фитнес-клубы;
— бассейны
Вопрос о введении подобной меры обсуждался в республике в ноябре после новости о том, что Казань и ряд других российских городов ввели необходимость показывать QR-коды о вакцинации при посадке в общественный транспорт. С той же инициативой к властям Уфы и Стерлитамака обратился профсоюз работников автомобильного транспорта РБ. Впрочем, в уфимской мэрии инициативу называли крайней мерой, добавляя, что у водителя нет возможности для проверки сертификатов в процессе работы.
Тем не менее QR-код (или справка о перенесенном заболевании не позднее шести месяцев) необходим для проезда на междугородних автобусах, курсирующих на территории республики.
Только по QR-коду (либо со справкой о перенесенной болезни не позднее шести месяцев) допускаются зрители на матчи Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, различных матчей отечественных чемпионатов среди профессиональных команд, а также других официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
С конца октября в Башкирии введен обязательный режим самоизоляции для жителей республики старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы иметь возможность выходить за пределы квартиры, этим категориям населения также требуется иметь при себе сертификат о вакцинации.
С 1 декабря QR-код будет необходимым условием для заселения в отели и гостиницы региона, а также любые санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха. В качестве альтернативы — только справка о перенесенном ковиде.
В начале декабря по республике планируется заняться строительством ледовых городков. Сертификатов о вакцинации для их посещения пока требовать не планируется, тем не менее количество таких объектов предполагается увеличить — по задумке организаторов, таким образом людям будет удобнее соблюдать социальную дистанцию.
Согласно памятке Роспотребнадзора, также в новогодние праздники и накануне следует «воздержаться от посещения» корпоративов и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, избегать массовых скоплений людей даже на улице, а также максимально сократить контакты в новогодний период.