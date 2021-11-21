Удостоверение личности: где в Башкирии нужно показывать QR-код о вакцинации

Вопрос о введении подобной меры обсуждался в республике в ноябре после новости о том, что Казань и ряд других российских городов ввели необходимость показывать QR-коды о вакцинации при посадке в общественный транспорт. С той же инициативой к властям Уфы и Стерлитамака обратился профсоюз работников автомобильного транспорта РБ. Впрочем, в уфимской мэрии инициативу называли крайней мерой, добавляя, что у водителя нет возможности для проверки сертификатов в процессе работы.