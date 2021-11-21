Легионеры не похожи на самих себя. Невзрачное поражение «Салавата» от «Динамо»

Успех «Авангарда» в апреле 2021 — притча о том, что тебе надо быть не идеальным, тебе надо быть достаточным в рамках одного матча и одной серии — сделай акцент на вбрасывания, взрывайся в контратаки, жертвуй всем ради сохранения преимущества и ты заработаешь себе шанс.