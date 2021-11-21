Легионеры не похожи на самих себя. Невзрачное поражение «Салавата» от «Динамо»

«Регулярка» 20/21 — «Салават Юлаев» и «Динамо» по очкам прошли ее неплохо, но синхронно потерпели сокрушительные поражения во втором раунде — 0:4 от «Ак Барса» и 1:4 от СКА соответственно.
Они зависели от первого звена. Сейчас есть огневая поддержка от вторых линий. Оба клуба начали текущий сезон с победных серий (7 у Уфы, 8 у Москвы), чтобы потом попасть в яму в начале октября (5 поражений в 7 первых матчах у «юлаевцев», 5 в 6 у «бело-голубых»).
Оба коллектива достаточно талантливы, есть интересная молодежь (команды МХЛ, кстати, сталкивались в полуфинале Кубка Харламова), давно не было Кубка Гагарина, частенько меняются тренеры и руководство — параллели при желании можно продолжать.
Ключевое сходство — у обоих клубов достаточно бюджета и человеческих ресурсов, чтобы стать сильными и побеждающими организациями. Но нет достаточно четкого и качественного управления и сильной тренерской руки. Сезон 21/22 для «СЮ» и «Динамо» — очередная попытка реванша за прошлый чемпионат.
Из Подольска «Салават» увез не только два очка. Состав башкирской команды пополнил защитник «Витязя» Виктор Антипин (28 лет, рос 178, вес 78), в обратном направлении перешел его товарищ по амплуа Евгений Лисовец (28 лет, рост 182, вес 86).
Статистика в сезоне до трансфера:
По цифрам абсолютно невыгодный обмен. Взять последнего по полезности защитника последнего клуба Запада можно было только с четким планом, как его использовать. Но абсолютно никто не дал конкретного комментария по трейду — что даст защитник клубу?
Василий Чижов, спортивный директор, сказал официальному сайту ровно два предложения: «Виктор Антипин по манере и стилю игры должен хорошо вписаться в систему нашей команды. Кроме того, у него большой опыт: Виктор завоевал два Кубка Гагарина, играл в НХЛ».
Ринат Баширов, генеральный директор клуба тоже почти ничего не сказал о возможностях новичка: «Антипин — хороший созидатель. Этим обменом мы постарались сбалансировать свою защиту».
«Конкретно о моей роли тяжело сказать» — после матча ответил сам защитник на вопрос о том, что он должен внести в игру «бело-зеленых».
Мне не нравится сам факт того, что публике не сказали, зачем нужна была сделка. Лисовец не играл откровенно плохо, главный тренер Томи Ламса не объяснял, почему белорус не проходит в состав. Медленное катание — единственное, что приходит на ум. Не исключено, что Евгений сам просил трейда.
Но мы вообще не обязаны теоретизировать и предполагать. Сложилось так, что обмен случился, а почему и зачем — никто не говорит. Плюс, скорее всего, места под потолком зарплат теперь у «Салавата» практически нет.
«Регулярка» 16/17 — последняя, которую Антипин завершил с положительным коэффициентом полезности. После сезона 18/19 спала результативность. Последний гол в большинстве датирован 9 декабря 2019.
Клуб хотел вернуть из системы «Вашингтона» защитника Александра Алексеева, в прошлом сезоне прилично выступавшего на правах аренды. Но получил отказ и логично — в НХЛ не прошло и четверти «гладкого» сезона. Получается, Антипин — запасной вариант.
Теоретически, с подходящим партнером и выполнимым понятным заданием на площадке, Антипин способен помочь уфимскому клубу как в большинстве, так и в меньшинстве — судя по привычным 60-70 блокшотам за «регулярки» в «Металлурге», он самоотверженный.
В команде стало девять взрослых защитников плюс Шакир Мухамадуллин, чье место в «основе» не подвергается сомнению. Выйдет ли новый номер 97 на прежний уровень или нет, решит в том числе конкуренция за место в составе. Она «Салавату» точно на пользу.
Выездная модель «СЮ» — действовать вторым номером, сводить оборону к углам и борта, не подпускать соперника к «пятаку» много блокировать, резко контратаковать и минимально удаляться. Словом — терпеливо ждать своих возможностей.
В столице была история не про игру вторым номером, а про отсутствие контроля и инициативы. Редкое явление — единственный гол это практически единственный явный момент для взятия ворот. «Юлаевцы» были тенью самих себя.
Ключевое о матче в Москве:
Нарушения правил — первое, о чем пойдет речь. К тому же это первое протокольное действие уфимцев в субботней встрече. Вкратце скажем о каждом нарушении правил и оценим, насколько оно вынужденное.
3:48, Сакари Маннинен, задержка клюшкой. В зоне «Динамо» погнался за Егором Зайцевым, выставил перед корпусом клюшку, сбил с ног, Зайцев в падении снес ворот хозяев. Удаление невынужденное. Первое за 7 игр для Сакари.
После этого удаления Михаил Фисенко имел «железный» момент в раскате, но не попал в практически оставленные Юхой Метсолой ворота. На льду было первое звено, но о них еще скажем ниже.
15:21, Джефф Плэтт, задержка клюшки. На «пятачке» своей зоны получил тычок от Оскара Линдберга. Рукой выдернул клюшку у соперника так, что та улетела в угол площадки. Удаление невынужденное. В матче с «Авангардом» его фол оставил команду 3 на 5 против топового большинства — Омск забросил.
24:13, Сергей Шмелев, бросок клюшки, наказан буллитом. В своей зоне подбил обломки клюшки в сторону того же Зайцева и Дмитрия Рашевского. Крайне редкое нарушение, но оно есть и о таком игроки обязаны знать. Удаление невынужденное. Первое за 8 игр (до этого — три подряд матча с фолами).
30:54, Михаил Науменков, задержка соперника. За воротами Юхи Метсолы попытался отнять шайбу у катящего впереди Станислава Галиева, выставив перед ним клюшку. Не успел ее убрать и тем самым препятствовал движению форварда. На скорости это более или менее понятно. Удалялся в 4 из 6 последних игр.
Столичная команда впервые за 4 полных матча реализовала «лишнего» именно в рамках этой попытки. Шайба Андрея Сергеева в итоге оказалась победной.
39:57, командный штраф (отбывал Алексей Пустозеров), неспортивное поведение. Маркус Гранлунд со скамейки прокричал в поле что-то, что вызвало реакцию рефери. Обычно такое свистят за мат в адрес арбитров или соперника. Самое невынужденное удаление в самом конце периода.
54:07, Данил Башкиров, задержка клюшкой. В чужой зоне покатил за Антоном Беловым, выставил перед ним клюшку. Не совсем «плохой» фол — Белов невозбранно прижал клюшку под мышкой, без чего мог бы обойтись. Возможно, так судья и не разглядел бы. Первое за 6 игр удаление нападающего.
Итог — создали проблемы сами себе.
Худо-бедно восстановил справедливость Сергей Шмелев, на котором тоже нарушали правила. Помимо гола в меньшинстве, ставшего первым за «Салават Юлаев», Виктор Тихонов тоже отметился «заработанным» большинством — во втором кряду матче после выздоровления.
Достаточно сказать, что у звена Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен один бросок в створ на троих, нанесенный Сакари во второй двадцатиминутке. Обстучали ли они все штанги, которые, как говорили классики, были шестым полевым игроком соперника? Тоже нет.
Любопытно, что самым бросающим «юлаевцем» матча стал защитник Григорий Панин. И это были не только дальние выстрелы с синей линии — капитан выезжал в центр зоны, ожидая паса, проходил по флангу.
В большинстве, разумеется, выходят не только финны — спрос со всех. Однако, именно с легионеров самый большой спрос. Как минимум потому, что на них тратится больше всего денег.
Недавно Коннор Макдэвид сделал заявку на гол года (вскоре повторил), и сказал, что это его работа — ему платят за такое. Нормальный подход.
«Бело-зеленые» допустили достаточно контратак и сольных выходов. Опаснейшей, конечно, была попытка Станислава Галиева — форвард угодил в каркас ворот, пока легионеры и, в особенности, Филип Ларсен, были пассивными наблюдателями.
Вот первая сносная «позиционка». Она была долгой, но без бросков. Хуже того — у Харти очень легко отняли шайбу и Петунин выбежал на рандеву с Метсолой.
Это эпизод из большинства. Автор победного гола блокирует бросок Гранлунда, Клинкхаммер совершает перехват и атакует, обыграв Мухамадуллина.
Финская тройка синхронно закончила игру с показателем полезности -2. За первый минус «спасибо» Маркусу Гранлунду — на 25-й секунде второй третий матча 21-летний Дмитрий Рашевский «обокрал» Маркуса у борта и почти сразу после перехвата нанес точный кистевой бросок, сравняв счет.
Второй минус — из-за попадания Вадима Шипачева в пустые ворота в концовке. Не так обидно? Отнюдь — за все время действия 6 на 5 гости ни разу не бросили даже в сторону Ивана Бочарова, не говоря о создании острых моментов.
Ламса заменил Метсолу на Динара Хафизуллина (непонятный выбор для концовки игры — почему не Кадейкин или Башкиров?) за 1:27 до сирены. Однако впервые войти в зону атаки удалось лишь примерно за 45 секунд до конца матча, а во второй — примерно за 20.
Бросок Маннинена был заблокирован, а после ни Филип Ларсен, ни вышедший «спасать» игру Хафизуллин не остановили «динамовского» кэпа.
Бонус — первый перехват в зоне уфимцев, после которого был нанесен бросок в створ, был именно против первой пятерки на 19-й минуте. Так же именно лидеров «закрыли» в позиционке на 33-й минуте.
Итог — единственное, за счет чего первое звено может попасть в хайлайты матча — пропущенные голы, потери, неспортивное поведение Гранлунда и «мельница» Андрея Миронова против него же.
Я предлагал в чате для СМИ позвать Маркуса на пресс-конференцию. Но вывели Виктора Тихонова и Виктора Антипина — не у них спрашивать, почему главная сила команды завалила встречу в столице.
И потому не было практически никаких позиционных атак, а раскаты душились трэпом. Справедливости ради, причина здесь не только в четкости схемы 1-3-1 в исполнении хозяев, но и в неоптимальной форме уфимцев.
Надо отметить и два отрезка, когда гости выжимали пятую передачу и показывали хорошее движение и не худший форчек — на старте второго и третьего периодов. Но ничего нетривиального гости все-таки не смогли предложить. Москвичи остались неудобным соперником — 5 поражений в 6 играх.
Так или иначе, статистика беспощадно и беспристрастно иллюстрирует тезис «Уфа плохо проходила среднюю», введенный ранее в обсуждении игры 6 на 5 — едва половина попыток входа с контролем закончилась чем-то содержательным.
Более понятный и красноречивый индекс — меньше половины бросков в сторону ворот действительно были в створ. При почти равно времени в чужой зоне («Динамо» атаковало на 17 секунд дольше) чуть более, чем на пол-броска за минуту меньше.
|СЮ
|Динамо
|Δ
|Corsi for (CF)
|48
|40
|8
|CF, %
|54,55%
|45,45%
|9,09%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|20
|-5
|PDO, %
|95,00%
|105,00%
|-10,00%
|Броски мимо створа
|24
|18
|6
|БВ вообще
|21
|27
|-6
|Доля БВ в общем числе бросков
|46,67%
|60,00%
|-13,33%
|БВ за минуту в атаке
|2,26
|2,82
|-0,56
|Блокшоты за минуту в защите
|1,05
|1,51
|-0,46
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|3
|-2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|1
|8
|-7
|БВ защитников
|11
|6
|5
|Пробросы 5 на 5
|4
|3
|1
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|14
|16
|-2
|Брак при входе 5 на 5
|12
|10
|2
|Эффективные попытки входа, %
|53,85%
|61,54%
|-7,69%
|Вброс 5 на 5
|3
|4
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|11
|-2
|Эффективные попытки вброса, %
|25,00%
|26,67%
|-1,67%
|Использование входа 5 на 5, %
|68,42%
|63,41%
|5,01%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|24
|26
|-2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|57
|59
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|42,11%
|44,07%
|-1,96%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|9
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|26,92%
|34,62%
|-7,69%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|1,00%
|-1,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|9
|13
|-4
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|15,29%
|-4,18%
Казалось бы, хотя бы вбрасывания немного лучше. Однако в последние пять минут встречи были выиграны лишь две «точки» из шести. За этот же период два проброса и оба — из-за неудачных попыток закинуть шайбу в чужую зону.
По описанному может показаться, что у Алексея Кудашова замечательная топ-команда и не зря «бело-голубые» выиграли четвертую подряд встречу, отметив сотый матч на новенькой арене. «Динамо» было по делу лучше. Но и они достаточно хаотичны.
Например, не только Артему Пименову порой удавались такие разрезающие зону путешествия.
Могло быть подобное комичное недопонимание, напоминающее о предсезонке (уже ждете Кубок Республики Башкортостан?).
После 5 минут и 57 секунд непрерывной игры в начале третьего периода хозяева допустили шесть подряд вбрасываний в своей зоне, три из которых — плод пробросов.
Наконец, 8 минут штрафа против Уфы — тоже не блеск.
Но инициативы и контроля ситуации все равно было больше. Возьмем победный гол — это не просто шайба в большинстве, это завершение цепочки успешных действий, начатых 5 на 5.
До этого гола в начале второй двадцатиминутки:
Еще мы упоминали контратаки. Они логично рифмуются и с тем, что «бело-голубые» несколько раз успешно использовали диагональные передачи. А в первой половине встречи даже голкипер Иван Бочаров посылал шайбу под синюю линию.
Так что главный тренер «юлаецев» Томи Ламса не совсем зря хвалит соперника в своих послематчевых высказываниях (которые клуб не опубликовал на момент написания текста).
Я люблю рассуждать о том, что каждый плей-офф это поучительная история. Иногда это урок для одной конкретной команды или тренера — например, после поражения в финале-2016 и втором раунде-2017 Дмитрий Квартальнов, как говорят, стал более гуманным и либеральным к игрокам.
Громкий вылет «Тампы» от «Коламбуса» 0-4 в первом раунде 2019 показал, что команде Джона Купера нужно не только бить рекорды «регулярок», но и уметь сражаться и разрушать. Так они обрели один из лучших боттомов НХЛ.
Успех «Авангарда» в апреле 2021 — притча о том, что тебе надо быть не идеальным, тебе надо быть достаточным в рамках одного матча и одной серии — сделай акцент на вбрасывания, взрывайся в контратаки, жертвуй всем ради сохранения преимущества и ты заработаешь себе шанс.
«Динамо» не было эталоном, оно было достаточным. Они тоже нестабильный клуб, но в субботу они казались более усвоившими свой урок весны, чем «Салават Юлаев». Пусть ни те, ни другие и не выглядят фаворитами на попадание в финал.
Хотя на самом деле, на все написанное можно посмотреть и более легко. Сейчас даже не конец ноября, к плей-офф еще все перевернется, «юлаевцы» проводили заключительный выезд после карантина и длинной паузы.
В короткой домашней серии команда из Башкирии постарается взбодриться и сыграть надежно. Особенно интересно и удобно для сравнения, что по старой суперлиговской традиции соперники те же, что и на выезде — «Торпедо» и «Витязь».