Двухлетнему малышу из Башкирии понадобилась помощь спасателей

20 ноября днем в пожарно-спасательный отряд города Янаула поступило тревожное сообщение. Родители сообщили, что в их квартире захлопнулась дверь, при этом в помещении остался двухлетний ребенок, которому очень опасно оставаться одному.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательной части № 109, вместе с автоцистерной и автолестницей. На место оперативно подоспел и сотрудник полиции, совместно с которым спасатели и вскрыли квартиру.
К великой радости родителей с ребенком не произошло ничего страшного, в связи с чем они выразили глубокую благодарность спасателям и лично начальнику караула Фидарсу Ахмадишину.