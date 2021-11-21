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Двухлетнему малышу из Башкирии понадобилась помощь спасателей

21 ноября 2021, 12:42
Фото: 1mediainvest
20 ноября в одной из квартир Янаула не вовремя захлопнулась входная дверь, оставив внутри маленького ребенка, сообщает издание Янаульские зори.

20 ноября днем в пожарно-спасательный отряд города Янаула поступило тревожное сообщение. Родители сообщили, что в их квартире захлопнулась дверь, при этом в помещении остался двухлетний ребенок, которому очень опасно оставаться одному.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательной части № 109, вместе с автоцистерной и автолестницей. На место оперативно подоспел и сотрудник полиции, совместно с которым спасатели и вскрыли квартиру.

К великой радости родителей с ребенком не произошло ничего страшного, в связи с чем они выразили глубокую благодарность спасателям и лично начальнику караула Фидарсу Ахмадишину.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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