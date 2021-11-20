В Уфе маршрут № 226 будет ездить до ТЦ «Мега»

С 23 ноября изменится схема движения автобусного маршрута № 226 «Уфимский ДОК-ТСК «Пушкинский». С новой рабочей недели он станет ездить до торгового центра «Мега».
При этом число машин и частоту рейсов на данном маршруте планируется увеличить. В частности, интервал между автобусами в часы пик составит 3-4 минуты, в межпиковое время — 5-8 минут.
Напомним, уфимский общественный транспорт (автобусы и трамваи) в режиме реального времени можно отслеживать через мобильное приложение «Умный транспорт». В нем также отображаются госномера транспортного средства и машины для маломобильных групп категорий населения.
Ранее начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи Уфы Альберт Сафаров уточнял, что перевозки в пандемию обвалились на 60-70%, в Уфе количество машин на линии сократилось наполовину. Он подчеркнул, что «выправить эту ситуацию одномоментно» не получится.