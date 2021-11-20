В Башкирии сносят популярный детский лагерь «Алые паруса»

Напомним, в 2019 году в бюджете «Гидравлики» не было необходимых источников финансирования, в связи с этим обсуждалось решение о признании детского лагеря непрофильным активом Общества. В том же году лагерь был выставлен на продажу за 100 млн руб. Общественность постаралась обратить внимание властей на эту ситуацию, поскольку лагерь был популярен в регионе на протяжении своей почти полувековой истории.