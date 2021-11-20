В Башкирии сносят популярный детский лагерь «Алые паруса»

В поселке Чесноковка сносят детский лагерь «Алые паруса» (принадлежал компании «Гидравлика», которая входит в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»). Территория лагеря огорожена забором, внутри идет расчистка. Об этом сообщает ufatime.ru.
В настоящее время завершается демонтаж зданий на территории расположения корпусов. По информации bash.news, территория лагеря продана Уфимскому заводу эластомерных материалов (возглавляет предприниматель Радик Султанов).
Напомним, в 2019 году в бюджете «Гидравлики» не было необходимых источников финансирования, в связи с этим обсуждалось решение о признании детского лагеря непрофильным активом Общества. В том же году лагерь был выставлен на продажу за 100 млн руб. Общественность постаралась обратить внимание властей на эту ситуацию, поскольку лагерь был популярен в регионе на протяжении своей почти полувековой истории.
Ольга Панчихина, на тот момент занимавшая пост председателя Общественной палаты РБ, подчеркивала, что продавать «Алые паруса» недопустимо. Представители партии «Единая Россия» уточняли, что ситуация находится на контроле, добавляя, что за 60-летнюю историю лагеря здесь отдохнуло более 50 тыс. детей и его «всеми силами нужно сохранить». Тем не менее вскоре на территории лагеря началась вырубка леса.