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Умер народный артист России Валерий Гаркалин

20 ноября 2021, 08:29
Фото: кадр из фильма "Ширли-Мырли"
С октября актер находился в больнице Коммунарки с коронавирусом, за это время поражение легких достигло критических показателей.

На 68-м году жизни умер народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

В начале октября актера госпитализировали в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке с 25-процентным поражением легких. Состояние Валерия Гаркалина с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием. Как отмечают «Известия», за пять дней поражение легких увеличилось втрое. Перевод в реанимацию, подключение к аппарату ИВЛ, медикаментозная кома, подключение к ЭКМО, экстренная операция на плевральной полости грудной клетки — в конечном счете это не помогло. Как пишет Mash, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Напомним, Валерий Гаркалин в разные годы работал в Театре Сатиры в Москве и театре кукол имени С. Образцова, но всероссийскую популярность он обрел после киноролей («Каталы», «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и др.)

#Новости#Андрей Королев#Общество
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