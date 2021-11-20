Умер народный артист России Валерий Гаркалин

В начале октября актера госпитализировали в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке с 25-процентным поражением легких. Состояние Валерия Гаркалина с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием. Как отмечают «Известия», за пять дней поражение легких увеличилось втрое. Перевод в реанимацию, подключение к аппарату ИВЛ, медикаментозная кома, подключение к ЭКМО, экстренная операция на плевральной полости грудной клетки — в конечном счете это не помогло. Как пишет Mash, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.