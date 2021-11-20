Слово мэра: на месте снесенного «А-кафе» в Уфе высоток строить не будут

На месте снесенного «А-кафе» не будут возводить высотные дома. Об этом, по словам активистки Полины Вишневской, заявил мэр Уфы Сергей Греков на встрече с городским сообществом для обсуждения планов преображения города к 450-летию.
— Мне, как градоначальнику, нашей команде, хочется, чтобы то, что мы сделаем к празднику, осталось надолго. Осталось как в городе, так и в сердцах наших жителей, — подчеркнул Сергей Греков, добавив, что любая инициатива горожан должна быть услышана, чтобы уфимцы чувствовали свою причастность к преобразованиям.
Напомним, популярное в свое время «А-кафе» снесли в начале ноября. Уфимцы негативно отнеслись к новости о застройке освобождающейся территории и создали петицию на имя Радия Хабирова, требуя «запретить строительство любых жилых домов на территории бывшего А-кафе». Ранее власти сообщали, что на месте кафе будет развернуто строительство жилых домов.
В ходе обсуждения с мэром Уфы общественники предложили ряд идей, которые уже не раз звучали на других дискуссиях, посвященных городской инфраструктуре, — кольцо велосипедных дорожек, реставрация объектов культурного наследия и т. д.
Ранее Радий Хабиров утвердил список объектов, которые будут возведены или благоустроены к юбилею столицы республики. Общая сумма выделяемых средств на проекты составила 43,6 млрд руб.