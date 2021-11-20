Слово мэра: на месте снесенного «А-кафе» в Уфе высоток строить не будут

— Мне, как градоначальнику, нашей команде, хочется, чтобы то, что мы сделаем к празднику, осталось надолго. Осталось как в городе, так и в сердцах наших жителей, — подчеркнул Сергей Греков, добавив, что любая инициатива горожан должна быть услышана, чтобы уфимцы чувствовали свою причастность к преобразованиям.