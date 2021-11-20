Разбор парадокса: реальные доходы россиян падают, но уровень жизни растет

Эксперты считают, что причин этому парадоксу несколько. Это резкое сокращение трат на услуги и перенос этих денег на товары. В частности, люди начали экономить на внешнем туризме, походах в кино и на концерты, массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, людям пришлось разбить копилки — примерно у 20% россиян уменьшились сбережения, выросло потребительское кредитование. Также стоит отметить рост спроса на недвижимость за счет льготной ипотеки и материнского капитала на первого ребенка. Не последний пункт в этом вопросе — соцвыплаты от государства.