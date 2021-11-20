Разбор парадокса: реальные доходы россиян падают, но уровень жизни растет

Экономист Михаил Дмитриев обратил внимание, что реальные доходы граждан страны в прошлом году упали из-за пандемии (и еще не восстановились), при этом уровень жизни россиян устойчиво растет. По словам аналитика, об этом свидетельствует бюджетное обследование домохозяйств, которое «на сегодня самый надежный инструмент измерения текущего потребления населения».
Михаил Дмитриев уточняет, что средние реальные доходы россиян сейчас существенно ниже 2013 года, но уровень потребления в натуральном выражении почти не снизился, а по многим позициям — вырос. По большинству продуктов питания потребление возросло, качество рациона — улучшилось, в том числе у низкодоходных групп. Существенно выросло потребление жилья.
— Эти тенденции разительно контрастирует с предыдущим периодом падения доходов в 2015 году, когда физическое потребление по многим чувствительным позициям упало, — подчеркивает специалист.
Эксперты считают, что причин этому парадоксу несколько. Это резкое сокращение трат на услуги и перенос этих денег на товары. В частности, люди начали экономить на внешнем туризме, походах в кино и на концерты, массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, людям пришлось разбить копилки — примерно у 20% россиян уменьшились сбережения, выросло потребительское кредитование. Также стоит отметить рост спроса на недвижимость за счет льготной ипотеки и материнского капитала на первого ребенка. Не последний пункт в этом вопросе — соцвыплаты от государства.