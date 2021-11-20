Минтруд назвал ситуации, которые могут стать поводом для отмены детских выплат

Министерство труда России назвало причины для отмены детских пособий. Об этом сообщает издание «Брянск today».
В частности, поводом для лишения россиян права на получение детских выплат могут стать дивиденды, приобретенные в результате финансовых операций, или же крупный выигрыш в лотерею, в тотализаторе или в букмекерских конторах.
Напомним, на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход оценивается ниже прожиточного минимума. Если с учетом разового поступления крупной суммы доходы окажутся выше этой отметки, то пособие платить перестанут. Выплат также лишат тех жителей России, которых направляют на принудительное лечение или под арест.
Также в числе причин, которые могут отменить детскую выплату, — развод, в результате которого гражданин перестает заниматься воспитанием ребенка. Кроме того, без пособий останется и беременная женщина, которую признали недееспособной или объявленной в розыск.