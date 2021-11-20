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Минтруд назвал ситуации, которые могут стать поводом для отмены детских выплат

20 ноября 2021, 13:29
Фото: Медиахолдинг 1 Mi
Причиной отмены пособий, по мнению министерства, может стать выигрыш в лотерею, или дивиденды.

Министерство труда России назвало причины для отмены детских пособий. Об этом сообщает издание «Брянск today».

В частности, поводом для лишения россиян права на получение детских выплат могут стать дивиденды, приобретенные в результате финансовых операций, или же крупный выигрыш в лотерею, в тотализаторе или в букмекерских конторах.

Напомним, на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход оценивается ниже прожиточного минимума. Если с учетом разового поступления крупной суммы доходы окажутся выше этой отметки, то пособие платить перестанут. Выплат также лишат тех жителей России, которых направляют на принудительное лечение или под арест.

Также в числе причин, которые могут отменить детскую выплату, — развод, в результате которого гражданин перестает заниматься воспитанием ребенка. Кроме того, без пособий останется и беременная женщина, которую признали недееспособной или объявленной в розыск.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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