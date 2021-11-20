Минтруд назвал ситуации, которые могут стать поводом для отмены детских выплат

Напомним, на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход оценивается ниже прожиточного минимума. Если с учетом разового поступления крупной суммы доходы окажутся выше этой отметки, то пособие платить перестанут. Выплат также лишат тех жителей России, которых направляют на принудительное лечение или под арест.