Как правильно сдать анализ на коронавирус в Башкирии

В республике различные виды тестирования на коронавирус проводят клиники «Медиалаб», центр лабораторной диагностики «Лорак», медицинский центр «Меги», исследовательский центр «Лаборатория», «Центр медицинских исследований», «Медсервис» (г. Салават), а также Центр гигиены и эпидемиологии в РБ. Отметим, что эти услуги платные и доступны только для тех, у кого нет четко выраженных признаков заболевания.
Если у вас проявилась ковидная симптоматика, следует обратиться в поликлинику по месту жительства — терапевт должен выдать направление на тест. В государственных медицинских учреждениях анализы делают бесплатно, но и поток желающих там значительно больше.
Методика ПЦР (полимеразная цепная реакция) была изобретена около 40 лет назад и в настоящее время является одним из самых точных способов диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и Сovid-19.
Как выяснили врачи, вирус SARS-CoV-2 чаще всего входит в организм верхние дыхательные пути, после попадания на слизистую поверхность он начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в первые дни проявления симптомов заболевания мазки из зева и носоглотки — наиболее информативны. Если быть точным, то мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. Что касается носоглотки, то палочку следует ввести достаточно глубоко по наружной стенке носа, в противном случае она может «не зацепить» РНК коронавируса.
Тест рекомендуется проводить не раньше, чем через 2 часа после еды, иначе на исследование может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. Также хотя бы за 30 минут до теста следует воздержаться от питья, чистки зубов или полости рта, местного применения лекарств типа спреев, мазей и капель, жевания жвачки и курения.
Важно! Употребление алкоголя также может снизить количество инфицированных клеток в месте предполагаемого мазка, поэтому тест может показать неправильный результат. По этой причине нужно отказаться от спиртных напитков примерно за два дня до предполагаемого тестирования.
С недавнего времени некоторые медцентры в Башкирии (например, «Инвитро») продают специальные «самотесты» на covid-19, которые возможно провести самостоятельно, не выходя из дома. В среднем стоимость составляет около 2 тыс. руб.
Стоит отметить, что посещение медицинских центров, которые проводят тестирование на наличие ковида, запрещено лицам с симптомами ОРВИ (в таких случаях следует обратиться к врачу местной поликлиники). Поэтому такой самотест может стать возможностью уточнить наличие опасного вируса в организме.
Самотест содержит набор расходных материалов для самостоятельного взятия мазка из ротоглотки и носоглотки для исследования. Собственно исследование выполняется в лабораториях медцентра — биоматериал необходимо предоставить в тот же день, до передачи хранить при температуре +2…+8 градусов по Цельсию.
Обратите внимание! Чувствительность ПЦР-тестов не позволяет говорить наверняка об отсутствии вируса в организме при отрицательном результате. Врачи советуют провести тест повторно спустя некоторое время. Чем больше времени прошло с начала симптомов — тем точнее будет результат.
Врачи отмечают, что подобный анализ не информативен в момент заболевания, то есть в момент, когда следует начинать активное лечение. Дело в том, что антитела IgM и IgG вырабатываются не сразу с появлением симптоматики (которая может быть ярко выраженной) — этот срок зависит от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья пациента и т. д.). В среднем антитела появляются через 14 дней после проявления симптомов.
В завершение добавим, что наиболее эффективным способом защититься от коронавируса является соответствующая прививка.