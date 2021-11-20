Как правильно сдать анализ на коронавирус в Башкирии

Как выяснили врачи, вирус SARS-CoV-2 чаще всего входит в организм верхние дыхательные пути, после попадания на слизистую поверхность он начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в первые дни проявления симптомов заболевания мазки из зева и носоглотки — наиболее информативны. Если быть точным, то мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. Что касается носоглотки, то палочку следует ввести достаточно глубоко по наружной стенке носа, в противном случае она может «не зацепить» РНК коронавируса.