Как изменится рабочий класс в 21 веке?

Эксперты отмечают, что в развитых индустриальных странах в конце прошлого века вовсю шел переход к постиндустриальному обществу, когда роботы замещали людей в производстве. В России этот процесс начался после перехода к рыночной экономике, из-за чего сфера материального производства начала резко сжиматься, а сфера услуг — расти. По мнению замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, сейчас в сфере материального производства, как она определялась в советское время, занято меньше 30% рабочих, больше 60% работает в сфере услуг.