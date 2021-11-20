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Как изменится рабочий класс в 21 веке?

20 ноября 2021, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В настоящее время рабочий класс сильно сократился, а характер труда — изменился.

Дискуссия о судьбе рабочего класса в России началась еще в нулевых. В первую очередь, с вопроса — можно ли в постиндустриальную эпоху, когда доля рабочих упала ниже 20%, вообще применять классовые понятия к современным реалиям?

Эксперты отмечают, что в развитых индустриальных странах в конце прошлого века вовсю шел переход к постиндустриальному обществу, когда роботы замещали людей в производстве. В России этот процесс начался после перехода к рыночной экономике, из-за чего сфера материального производства начала резко сжиматься, а сфера услуг — расти. По мнению замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, сейчас в сфере материального производства, как она определялась в советское время, занято меньше 30% рабочих, больше 60% работает в сфере услуг.

По данным Росстата за 2019 год, доля численности рабочего класса от общего числа занятых в России составляет 36,6%.

В профессиональной структуре есть три группы рабочих — квалифицированные (промышленность, строительство и транспорт), полуквалифицированные (операторы производственных установок и машин, сборщики и водители) и низкоквалифицированные (продавцы, работники сельского и лесного хозяйства и рыболовства). Как показывает статистика, самая большая доля высококвалифицированных работников трудится в Москве и Московской области, а меньше всего таких работников в регионах, где низкий уровень зарплат и практически не осталось учебных заведений, которые готовят востребованных специалистов.

И если спрос на все категории рабочих в России постоянно растет, то увеличения числа квалифицированных рабочих нет.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Зарплата#Профессиональное образование#Андрей Королев#Экономика
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