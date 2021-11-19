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Жители Башкирии открывают дебетовые карты в Сбере в цифровом формате

19 ноября 2021, 08:42
Фото: sberbank.ru
Клиенты Сбера в Республике Башкортостан открыли свыше 141 000 цифровых дебетовых карт. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 60%.

Цифровую карту можно оформить со смартфона в режиме онлайн за пару минут. Для этого на главной странице приложения Сбербанк Онлайн в разделе «Кошелёк» нужно нажать на «+» и выбрать дебетовую карту.

Основное преимущество digital-формата - не нужно ждать выпуска «пластика», пользоваться такой картой можно сразу после открытия.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Вы замечали, что на кассе в магазинах многие к терминалу прикладывают не карту, а смартфон? Современные технологии позволяют нам практически полностью отказаться не только от наличных, но теперь уже и от пластиковых карт. Помимо того, что это удобно, это ещё и экологично. Сегодня многие уделяют этому внимание, Сбер - не исключение. Каждый отказ клиента от пластика в пользу цифрового формата несёт вклад в защиту окружающей среды».

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