Жители Башкирии открывают дебетовые карты в Сбере в цифровом формате

«Вы замечали, что на кассе в магазинах многие к терминалу прикладывают не карту, а смартфон? Современные технологии позволяют нам практически полностью отказаться не только от наличных, но теперь уже и от пластиковых карт. Помимо того, что это удобно, это ещё и экологично. Сегодня многие уделяют этому внимание, Сбер - не исключение. Каждый отказ клиента от пластика в пользу цифрового формата несёт вклад в защиту окружающей среды».