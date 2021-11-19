Жители Башкирии открывают дебетовые карты в Сбере в цифровом формате

Цифровую карту можно оформить со смартфона в режиме онлайн за пару минут. Для этого на главной странице приложения Сбербанк Онлайн в разделе «Кошелёк» нужно нажать на «+» и выбрать дебетовую карту.
Основное преимущество digital-формата - не нужно ждать выпуска «пластика», пользоваться такой картой можно сразу после открытия.
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Вы замечали, что на кассе в магазинах многие к терминалу прикладывают не карту, а смартфон? Современные технологии позволяют нам практически полностью отказаться не только от наличных, но теперь уже и от пластиковых карт. Помимо того, что это удобно, это ещё и экологично. Сегодня многие уделяют этому внимание, Сбер - не исключение. Каждый отказ клиента от пластика в пользу цифрового формата несёт вклад в защиту окружающей среды».