ВСМПО-АВИСМА из Свердловской области прошла сертификацию на соответствие ISO 14001

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является одним из самых крупных мировых производителей титановых сплавов и изделий из титана. На мировом рынке титановой продукции компания занимает лидирующие позиции, задействована в авиакосмической индустрии и для многих предприятий является ведущим поставщиком титановых изделий. Продукция ВСМПО-АВИСМА применяется в различных отраслях деятельности, в том числе энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. В партнерскую сеть корпорации входит свыше четырехсот пятидесяти компаний в пятидесяти государствах, включая Boeing, Airbus, Embraer, Rolls Royce, Safran, GE.