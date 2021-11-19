ВСМПО-АВИСМА из Свердловской области прошла сертификацию на соответствие ISO 14001

Издание сообщает: аудит проводился с пятнадцатого по девятнадцатое ноября. По словам аудитора компании AFNOR International Ирины Габовой, Корпорация ВСМПО-АВИСМА вызывает интерес в отношении построения системы экологического менеджмента, поскольку это крупнейшее предприятие, где постоянно осуществляются различные технологические и производственные процессы. Об этом пишет tagilcity.ru.
Аудит экологического менеджмента на предприятии проводится каждый год, и корпорация постоянно показывает положительные достижения в сфере охраны окружающей среды. Так, компания ввела в эксплуатацию две современные канализационно-насосные станции, что позволило полностью прекратить сброс неочищенных стоков в поверхностные водоемы.
Также корпорация организовала работу целого комитета, который занимается разработкой программы мероприятий по устойчивому развитию. Целью такой деятельности является достижение максимально высокой оценки корпорации по критериям ESG (Еnvironment Social Governance).
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является одним из самых крупных мировых производителей титановых сплавов и изделий из титана. На мировом рынке титановой продукции компания занимает лидирующие позиции, задействована в авиакосмической индустрии и для многих предприятий является ведущим поставщиком титановых изделий. Продукция ВСМПО-АВИСМА применяется в различных отраслях деятельности, в том числе энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. В партнерскую сеть корпорации входит свыше четырехсот пятидесяти компаний в пятидесяти государствах, включая Boeing, Airbus, Embraer, Rolls Royce, Safran, GE.