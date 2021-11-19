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В Совфеде заявили, что НАТО испытывает терпение России

19 ноября 2021, 19:04
Фото: pixabay.com
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что факт выбора НАТО тактики конфронтации с Россией с трудом поддается пониманию.

Она подчеркнула, что Североатлантический Альянс испытывает на прочность терпение России, бесцеремонно придвигая свою военную инфраструктуру к ее границам, сообщает RT.

Ковитиди заявила, что здравомыслящему человеку сложно понять, для чего НАТО нагнетает геополитическое противостояние с Российской Федерацией. По ее словам, в альянсе должны осознавать, что конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет. К примеру, активность НАТО в Черном море чревата прежде всего для самого альянса, так как на военные маневры у российских границ наша страна будет отвечать сообразно происходящему.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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