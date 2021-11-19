В Совфеде заявили, что НАТО испытывает терпение России

Ковитиди заявила, что здравомыслящему человеку сложно понять, для чего НАТО нагнетает геополитическое противостояние с Российской Федерацией. По ее словам, в альянсе должны осознавать, что конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет. К примеру, активность НАТО в Черном море чревата прежде всего для самого альянса, так как на военные маневры у российских границ наша страна будет отвечать сообразно происходящему.