В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

Уже сегодня, 19 ноября погода в Башкирии снова начнет ухудшаться. 20 ноября жителям Башкирии стоит быть готовыми к метелям, уже привычному гололеду, мокрому снегу, налипшему на провода и деревья, а также к неурядицам на дорогах – снежным заносам, накату и весьма существенному ухудшению видимости до 500 метров и более.