mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

19 ноября 2021, 14:36
Фото: 1mediainvest
Погода начнет ухудшаться уже сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Уже сегодня, 19 ноября погода в Башкирии снова начнет ухудшаться. 20 ноября жителям Башкирии стоит быть готовыми к метелям, уже привычному гололеду, мокрому снегу, налипшему на провода и деревья, а также к неурядицам на дорогах – снежным заносам, накату и весьма существенному ухудшению видимости до 500 метров и более.

Вечером 19 ноября погода будет облачной, такой же она обещает быть и завтра, 20 ноября. Ночью местами возможен небольшой снег, по северо-западу до умеренного, днем снег, переходящий в мокрый снег, местами сильный.

Ветер ожидается южный 7-12 м/с, однако местами могут наблюдаться и порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,-5°.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48