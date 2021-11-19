В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

Уже сегодня, 19 ноября погода в Башкирии снова начнет ухудшаться. 20 ноября жителям Башкирии стоит быть готовыми к метелям, уже привычному гололеду, мокрому снегу, налипшему на провода и деревья, а также к неурядицам на дорогах – снежным заносам, накату и весьма существенному ухудшению видимости до 500 метров и более.
Вечером 19 ноября погода будет облачной, такой же она обещает быть и завтра, 20 ноября. Ночью местами возможен небольшой снег, по северо-западу до умеренного, днем снег, переходящий в мокрый снег, местами сильный.
Ветер ожидается южный 7-12 м/с, однако местами могут наблюдаться и порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,-5°.