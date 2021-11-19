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В Башкирии зафиксировали вторую вспышку птичьего гриппа

19 ноября 2021, 06:59
Фото: 1mediainvest.ru
По информации Россельхознадзора, 18 ноября были зафиксированы случаи массовой гибели гусей и уток в трех поселках Башкирии. Ведомство провело экстренное совещание.

В Башкирии зафиксировали вторую вспышку птичьего гриппа, об этом сообщили в республиканских управлениях Ветеринарии и Россельхознадзора сегодня, 19 ноября.

По информации ведомств, 18 ноября им пришла информация о массовой гибели уток и гусей в хозяйстве «Благоварский» в селе Языково, деревне Домбровка и у индивидуального предпринимателя Аминова У.М. в поселке Коб-Покровка. Специалистами был отобран материал погибших птиц для исследований.

Анализ биологических материалов провели в Федеральном центре охраны здоровья животных города Владимира.

Ветеринария республики провела экстренное заседание чрезвычайной комиссии и утвердила план ликцидации очагов опасного гриппа. Специалисты предполагают, что причиной возникновения вируса могли стать синантропные птицы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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