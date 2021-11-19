В Башкирии зафиксировали вторую вспышку птичьего гриппа

По информации ведомств, 18 ноября им пришла информация о массовой гибели уток и гусей в хозяйстве «Благоварский» в селе Языково, деревне Домбровка и у индивидуального предпринимателя Аминова У.М. в поселке Коб-Покровка. Специалистами был отобран материал погибших птиц для исследований.