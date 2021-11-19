В Башкирии зафиксировали вторую вспышку птичьего гриппа, об этом сообщили в республиканских управлениях Ветеринарии и Россельхознадзора сегодня, 19 ноября.
По информации ведомств, 18 ноября им пришла информация о массовой гибели уток и гусей в хозяйстве «Благоварский» в селе Языково, деревне Домбровка и у индивидуального предпринимателя Аминова У.М. в поселке Коб-Покровка. Специалистами был отобран материал погибших птиц для исследований.
Анализ биологических материалов провели в Федеральном центре охраны здоровья животных города Владимира.
Ветеринария республики провела экстренное заседание чрезвычайной комиссии и утвердила план ликцидации очагов опасного гриппа. Специалисты предполагают, что причиной возникновения вируса могли стать синантропные птицы.