Победа имени защитников. Итоги матча «Витязь» — «Салават Юлаев»

Уфимцы доминировали первые минут десять (а за первые 20 спровоцировали 5 пробросов). Если бы удалось забросить хотя бы раз — как в позиционном розыгрыше, так и в контратаке вроде выхода Маннинена и Хартикайнена 2 в 1 — можно было бы сказать про игру в одни ворота.