Победа имени защитников. Итоги матча «Витязь» — «Салават Юлаев»

Уфимцы доминировали первые минут десять (а за первые 20 спровоцировали 5 пробросов). Если бы удалось забросить хотя бы раз — как в позиционном розыгрыше, так и в контратаке вроде выхода Маннинена и Хартикайнена 2 в 1 — можно было бы сказать про игру в одни ворота.
От первой двадцатиминутки осталась недосказанность. Было достаточно шансов, однако Илья Ежов в воротах «Витязя» грамотно читал каждый эпизод. То, что его заменили в третьем периоде, не означает, что у кипера выдался плохой матч. Скорее, решили сберечь.
Постепенно хозяева начали «просыпаться»: контратака 1 в 1 в исполнении Малыхина, потери на чужой синей линии с резким выпадом и странная задумчивость Шарыченкова нивелировали стартовый натиск. Но именно в это время «Витязь» и пропустил.
Именно, что они пропустили, а не забросили «юлаевцы» — шайба в большинстве засчитывается Николаю Кулемину, хотя фактически это автогол. После которого 5 на 5 важнейшие шайбы матча организовывали игроки обороны уфимского клуба.
Вырвавшийся на третье место среди российских защитников в народном голосовании на Матч Звезд Григорий Панин — автор шайбы, которая вывела гостей вперед. Защитник устремился на добивание после наброса на ворот и изменил счет на табло.
Более типичный гол для защитника — на счету Динара Хафизуллина. Воспитанник казанского хоккея результативно завершил стандартный розыгрыш после выигранного в чужой зоне вбрасывания.
Существенно, что голы «юлаевцев» явно не вытекали из логики игры. Команда Юрия Бабенко по его собственным подсчетам попала в каркас ворот четырежды, да и в остальное время предложила достаточно работы Шарыченкову и защитникам, надолго забрав инициативу.
Большинство угроз создавали, конечно, легионеры подмосковного клуба. Селекционеры команды из Подольска год за годом находят качественных иностранцев, но россиян приличного уровня нет (либо их забирает СКА). Неудивительно, что до гола Аалтонена «Витязь» не забрасывал 168 минут 48 секунд.
Не считая качества прохождения средней зоны и доли бросков в створ, у «красно-черных» вполне неплохая расширенная статистика при игре 5 на 5. С такой реально побеждать. Возможно, обрати Оямяки одно из попаданий в каркас ворот в гол, сценарий был бы другим.
|СЮ
|Витязь
|Δ
|Corsi for (CF)
|50
|36
|14
|CF, %
|58,14%
|41,86%
|16,28%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|24
|13
|11
|PDO, %
|92,95%
|107,05%
|-14,10%
|Броски мимо створа
|21
|22
|-1
|БВ вообще
|28
|20
|8
|Доля БВ в общем числе бросков
|57,14%
|47,62%
|9,52%
|БВ за минуту в атаке
|2,79
|2,15
|0,64
|Блокшоты за минуту в защите
|1,40
|0,70
|0,70
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|3
|-3
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|3
|-3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|10
|7
|3
|БВ защитников
|9
|5
|4
|Пробросы 5 на 5
|1
|5
|-4
|ВВбр после пробросов
|3
|3
|0
|Вход 5 на 5
|25
|16
|9
|Брак при входе 5 на 5
|9
|15
|-6
|Эффективные попытки входа, %
|73,53%
|51,61%
|21,92%
|Вброс 5 на 5
|2
|2
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|14
|-5
|Эффективные попытки вброса, %
|18,18%
|12,50%
|5,68%
|Использование входа 5 на 5, %
|75,56%
|65,96%
|9,60%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|18
|16
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|66
|49
|17
|Эффективные смены в атаке, %
|51,52%
|36,73%
|14,78%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|9
|4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|38,24%
|29,03%
|9,20%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|0
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|9,09%
|1,00%
|8,09%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|10
|7
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17,00%
|14,93%
|2,07%
Особенно обидно хозяевам должно быть из-за нуля в графе «голы в большинстве». «Салават» в целом по сезону удаляется мало, но иногда чудит. В прошлой встрече дважды фолил Науменков, на сей раз — трижды (!) Санников (впервые 6 минут за игру в карьере в КХЛ). Плюс нарушение численного состава.
Примечательно и то, что удалениями завершались первые два игровых отрезка. Это не то же самое, что нарушить в начале или середине периода — чем ближе сирена, тем меньше сил. По сути, косвенно из-за дисциплины и случилась травма Бирюкова.
Евгений пострадал после попадания шайбы при игре 4 на 5. Защитник долго не поднимался на лед и покинул площадку лишь с помощью врача. 48-й номер «бело-зеленых» в итоге наблюдал за третьим периодом со стороны. Конкретики по травме нет.
Красивый жест после матча — Андрей Зубарев вручил бурек лучшему участнику встречи именно получившему травму одноклубнику. Естественно, это символизм, но на то и нужны традиции и атрибуты выражения уважения. MVP могут определить болельщики или пресса. Здесь — выражение уважения партнеру.
Статус 35-летнего защитника пока неясен. Но официально наконец покинул лазарет Виктор Тихонов. Нападающий сыграл впервые с 1 октября. Он уже не выходил в большинстве, но остался в бригаде по нейтрализации чужого преимущества и заработал на себе удаление. Вскоре после него Панин и забил.
«Салават» все еще кажется сырым. Исключая большинство, в игре было всего две интересные позиционные атаки: около 30 секунд «возили» хозяев на 12-й минуте и порядка 45 секунд на 29-й (оба раза по 2 попадания в створ).
Были индивидуальные ошибки. То заиграется в чужой зоне Кадейкин и последует перехват с контратакой (дважды), то Санников вдобавок к удалениям не попадет в пустые, то Шарыченков подарит сопернику шайбу.
Зато Кадейкин снова царил на вбрасываниях. Семь подряд игр Александр забирает не менее 53% «точек» (ровно 2/3 за отрезок). Встреча в Подольске — 11-я в «регулярках» КХЛ с минимум 80% успеха (учитывались матчи 10 и более вбрасываниями).
Так что с одной стороны — во многом пассивный хоккей все еще ложится в логику выездной модели, с другой — это вынужденная мера. Пусть Ламса и говорит, что за исключением удалений команда контролировала игру. Но когда столько штанг и контратак это не контроль.
Все-таки «налет предсезонки», который был очень явным в игре с «Торпедо», пропадает. После субботней встречи с «Динамо» можно будет окончательно отставить разговоры о том, что эпидемия гриппа и техническое поражение мешают команде.