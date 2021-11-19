Москва, Сочи и Владивосток вошли в пятерку городов для переезда ради работы

Так по итогам опроса стало известно, что 56% пользователей рунета не думают о переезде на данный момент, чуть более четверти (26%) хотят переехать в другой город, и 18% пока затрудняются с ответом. При этом, если бы у респондентов была возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, и лишь 21% — все равно бы уехали.