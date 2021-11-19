Моргенштерну могут дать реальный срок за склонение к употреблению наркотиков

Следственный Комитет решил внимательно изучить творчество Моргенштерна, чтобы выявить призыв к употреблению запрещенных веществ. За склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.
СК проверил социальные сети Моргенштерна и обеспокоились тем, что деятельность шоумена влияет на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению. Ранее артиста уже штрафовали на 100 тысяч рублей за призывы к употреблению наркотиков.
Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин усмотрел неуважение к ветеранам в интервью с Ксенией Собчак.