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Моргенштерну могут дать реальный срок за склонение к употреблению наркотиков

19 ноября 2021, 11:35
Фото: соцсети
Артисту может грозить лишение свободы до 15 лет. На данный момент СК ведет проверку его деятельности.

Следственный Комитет решил внимательно изучить творчество Моргенштерна, чтобы выявить призыв к употреблению запрещенных веществ. За склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.

СК проверил социальные сети Моргенштерна и обеспокоились тем, что деятельность шоумена влияет на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению. Ранее артиста уже штрафовали на 100 тысяч рублей за призывы к употреблению наркотиков.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин усмотрел неуважение к ветеранам в интервью с Ксенией Собчак.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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